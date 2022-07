Corsi di massaggio Kobido: come imparare il trattamento liftante giapponese

Il massaggio Kobido è un trattamento di bellezza facciale molto antico e di origine giapponese. Si basa su movimenti lenti e delicati che stimolano la circolazione sanguigna e la produzione di collagene, donando alla pelle un aspetto più giovane e luminoso. Il Kobido è un lifting facciale senza l’uso della chirurgia: perché fare questo massaggio. Si tratta di un vero e proprio trend che verrà sempre più richiesto nei saloni più prestigiosi; non lo conosci e non lo sai praticare? Frequentare corsi di massaggio Kobido è essenziale per iniziare a proporre questa tipologia di trattamento alla propria clientela, che ne rimarrà estremamente soddisfatta.

Questo trattamento è stato riscoperto negli anni '70 e si è rivelato essere una valida alternativa alla chirurgia estetica per il lifting facciale. Il Kobido è molto efficace anche per il benessere psicofisico, infatti stimola la circolazione sanguigna e linfatica, riduce lo stress e migliora l'umore.

Cos’è il massaggio Kobido

Il massaggio Kobido si basa su movimenti lenti e delicati che stimolano la circolazione sanguigna e la produzione di collagene, donando alla pelle un aspetto più giovane e luminoso.

Il massaggio Kobido riveste da sempre un ruolo importante nella cultura giapponese. Si tratta di un antico rituale di bellezza facciale che dona alla pelle elasticità, luminosità e turgore. Questo massaggio è molto richiesto in quanto dona al viso un aspetto più giovane e fresco. Il massaggio Kobido si esegue con movimenti lenti e circolari, dalla fronte alle guance, dal mento alle orecchie. Questo trattamento è adatto a tutti i tipi di pelle, dalle più secche alle più grasse, ed è particolarmente consigliato a chi desidera combattere l'invecchiamento cutaneo. Il Kobido agisce sulla muscolatura facciale, stimolando la circolazione sanguigna e linfatica, favorendo il rinnovamento cellulare. Inoltre, questo massaggio ha un effetto calmante e rilassante, ideale per chi soffre di stress o ansia. Inoltre, e non presenta controindicazioni particolari.

I vantaggi sono molteplici:

- stimola la circolazione sanguigna e linfatica, favorendo l'ossigenazione della pelle;

- migliora il tono e la texture della pelle;

- attenua le rughe e i segni del tempo;

- dona luminosità e compattezza alla pelle.

Il massaggio Kobido è particolarmente indicato per le persone che desiderano mantenere la loro bellezza naturale senza ricorrere alla chirurgia estetica.

Differenza tra Kirei e Kobido

La differenza tra il massaggio Kirei e il massaggio Kobido è che il primo non prevede l'utilizzo di punti di pressione, mentre il secondo li prevede. Il trattamento più richiesto di questa tecnica è senza dubbio quello che utilizza i punti di pressione, in quanto essi sono in grado di stimolare la circolazione sanguigna e linfatica, oltre che a rilassare la muscolatura del viso.

Corsi di massaggio Kobido

Si tratta di una tecnica molto versatile, che può essere adattata a diversi scopi: rilassamento, tonificazione e rigenerazione della pelle. Inoltre, attraverso la stimolazione sanguigna e linfatica, questo tipo di trattamento favorisce il benessere generale dell'organismo. La sua pratica richiede una certa esperienza e competenza, per questo motivo è importante seguire dei corsi di formazione specifici. Il corso di massaggio Kobido fornisce tutte le informazioni necessarie per eseguire questo massaggio in modo professionale, oltre ad un attestato di specializzazione riconosciuto su tutto il territorio nazionale.

Stai pensando di seguire corsi di massaggio Kobido? Con Tao - Scuola di Massaggio potrai avere il percorso formativo di cui hai bisogno, andando a scoprire la giusta manualità, come praticarlo e tante curiosità su questo trattamento sempre più in voga e sempre più richiesto.