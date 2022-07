Salone del Libro, Giro e Champions fanno registrare il sold out negli alberghi di Torino. Più di Eurovision

Salone del Libro, ma soprattutto la finale femminile di Champions League all'Allianz Stadium e la tappa del Giro d'Italia Santena-Torino hanno fatto registrare il tutto esaurito negli alberghi torinesi. Più di Eurovision Song Contest, dove il prezzo troppo alto degli hotel ha spinto gli appassionati di musica a scegliere gli Airbnb o alloggiare fuori città. A tratteggiare il quadro il Segretario generale della Camera di Commercio Guido Bolatto, oggi intervenuto in commissione consiliare per presentare i dati turistici del 2022.

96% delle stanze occupate per Salone Libro, Giro e Champions

Dal 19 al 22 maggio gli alberghi hanno registrato un tasso di occupazione del 96%. Un sold out determinato dalla kermesse libraria ma soprattutto, come ha spiegato Bolatto, dai due eventi sportivi. E gli incassi sono stati anche piuttosto alti, considerando che le camere in media sono state vendute a 140 euro a notte.

Stanze cancellate

Paradossalmente le performance del settore ospitalità sono state peggiori nel weekend precedente, quello di Eurovision Song Contest. Esaminando il periodo che va dal 10 al 14 maggio, gli hotel risultavano pieni all'80%, con tariffe molto alte (195 euro) e ricavi altrettanto significativi (156 euro). Gli alberghi hanno registrato diverse cancellazioni dell'ultimo minuto. La motivazione? Come spiegato dal Segretario generale della Camera di Commercio molti fans della Kalush Orchestra e del duo Blanco/Mahmood hanno preferito disdire la stanza, per soggiornare in Airbnb o fuori città. Con un risparmio, in entrambi i casi, sul portafoglio.

A maggio record per tariffe e venduto