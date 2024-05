Salone del Libro sempre in crescita: dal 2017, il boom della ricaduta economica sul territorio

Dal 2017, anno in cui il Salone del Libro di Torino ha rischiato di perdere la sua centralità a favore della nuova fiera di Milano, la kermesse è cresciuta in termini di spazio e non solo.

Quello del 2024 è un Salone che ha una ricaduta economica sul territorio da oltre 30 milioni di euro, con un impatto diretto complessivo da 92 milioni di euro.

Un’impennata rispetto al 2017 quando la ricaduta economica locale era di oltre 14 milioni, mentre l’impatto diretto complessivo ovvero una serie di formule che valutano le ricadute secondarie da oltre 31 milioni di euro.

Si è perso il Padiglione 5 ma si sono aggiunte la Pista 500, l’area esterna, il Centro Congressi, l’Oval e infine il Padiglione 4 arrivando a un’estensione di 134 mila metri quadrati.

Una kermesse che ha generato 644 unità lavorative aggiuntive e quasi 16 milioni di euro di gettito fiscale.

“Nel 2017 è stato difeso qualcosa di importante - commenta Silvio Viale presidente di Torino città del Libro -. Qualcosa che ha una ricaduta importante, abbiamo investito su questa attività e direi che questi sono numeri davvero importanti. Con grande partecipazione dei torinesi. Dimostra l’importanza economica degli eventi fieristici che portano sul territorio un valore importante”.