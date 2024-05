Il Giro parte forte con la Venaria-Torino. Nibali: “Pogacar favorito, potrebbe prendere subito la maglia rosa" [FOTO E VIDEO]

Giro al via, Nibali: “Pogacar favorito, potrebbe prendere subito la maglia rosa"

In città c'è già aria di Giro. Da questa mattina è in fase di allestimento il villaggio rosa in piazza Vittorio, a pochi metri dalla Gran Madre dove terminerà sabato 4 maggio la tappa inaugurale del 107° Giro d'Italia.

Non la solita crono, come spesso accade in apertura della storica corsa rosa, ma subito una tappa con due Gpm che servirà a fare classifica quella che partirà poco prima delle 14 da Venaria Reale e che toccherà anche Superga, nel giorno del 75° anniversario della tragedia del Grande Torino. "Solo il fato li vinse" sulla maglia rosa

Per l'occasione la prima maglia rosa dell’edizione 2024 avrà sul colletto la scritta "Solo il fato li vinse", i bordini granata e altri dettagli per celebrare il Grande Torino. Ma chi vincerà la prima gara riceverà, anche, un riconoscimento tutto torinese: una riproduzione in 3D della collana di Kha, l’architetto dei grande faraoni, da un’idea del direttore del Museo Egizio di Torino Christian Greco.

I duecento anni dell'Egizio Proprio all’interno della struttura museale, nell’anno del suo bicentenario e che a novembre attende l’arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sono stati presentati oggi i principali appuntamenti che porteranno al 4 maggio verso le prossime tappe tutte piemontesi (dopo la Venaria-Torino è la volta della San Francesco al Campo - Santuario di Oropa, per poi passare alla Novara-Fossano e infine la quarta tappa che partirà da Acqui Terme per poi sconfinare in terra ligure).

Si "scaldano" i pedali

Dopo l’apertura del villaggio alle ore 17, si proseguirà alle 20,30 al castello del Valentino con la presentazione di tutte le squadre attraverso un evento, aperto a tutti, che apre ufficialmente la 107^ edizione. Domani verrà presentato il Giro E, la competizione ciclistica con le bici elettriche, che partirà l’indomani da Piazza Vittorio, prima dell’avvio della Venaria-Torino.

Nibali: "Sarà un Giro molto tecnico"

Presente al Museo Egizio anche Vincenzo “Squalo" Nibali, tra i sette ciclisti ad aver conquistato tutti e tre i Grandi Giri, l’ultimo italiano ad aver vinto un Giro d’Italia nel 2016, conquistato proprio nelle tappe piemontesi di quella 99^ edizione e che ha chiuso la sua brillante carriera nel 2022.

“Gli atleti quest’anno dovranno essere pronti fin dall’inizio - ha detto il ciclista di Messina - il circuito di Torino e la tappa di Oropa mettono in chiaro chi potrebbe conquistare il Giro. Sarà un Giro altamente tecnico. Pogacar favorito? Con la condizione che ha appena dimostrato di avere alla Liegi-Baston-Liegi arriva qui con la quotazione più alta. Ci sono le premesse perché possa conquistare da subito la maglia rosa e tenerla fino alla fine”.

Cirio: "Ogni euro speso, torna triplicato"

“Una festa quella del Giro - ha commentato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio - che arriva in concomitanza dei 75 anni dalla tragedia di Superga, in un giorno in cui siamo tutti granata. Ricordo l’edizione del 2021 dove Torino ospitò la partenza della prima tappa, in un’edizione ancora drasticamente ridotta dal Covid. Una scommessa che ricorda quanto fatto anche con le Atp e su quegli eventi sportivi su cui il Piemonte continuerà a investire. Ogni euro speso nel Giro ritorna triplicato o quadruplicato del suo valore iniziale."

Lo Russo: "Grande Torino patrimonio della Città"