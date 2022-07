Entro il 2026 riqualificato il Valentino, Civica Centrale in Torino Esposizioni e battelli elettrici sul Po. 158 mln per il recupero

Civica Centrale in Torino Esposizioni

A delineare la road map l'assessore all'Urbanistica Paolo Mazzoleni , durante una commissione di aggiornamento. Il grosso della cifra è destinato alla trasformazione di Torino Esposizioni, dove verrà trasferita la Civica Centrale nel PalaNervi. Prevista poi una seconda linea di finanziamento per il restauro del parco e per la navigazione fluviale del Po. Una terza per recupero del Borgo Medievale e poi il Teatro Nuovo

Aule di Politecnico e UniTo

" Tutti i viali, tranne forse viale Virgilio, verranno de-impermeabilizzati " ha spiegato l’assessore al Verde Francesco Tresso . Sono poi previsti investimenti del Politecnico di Torino per la sistemazione dei padiglioni 3A e 3B, dove verranno create aule e zone studio in dialogo con il Castello del Valentino. Al Politecnico andrà anche il Padiglione 1.

I tempi

E sul cronoprogramma, come ha spiegato Mazzoleni, "stiamo raccogliendo gli ultimi pareri. In autunno tutti i progetti di fattibilità tecnico economico, coordinati tra i vari assessorati, saranno pronti per le prime gare”. E i tempi sono serrati. L'ultimo trimestre del 2022 e tutto il 2023 saranno usati per l'approvazione della fattibilità economica, l'indizione delle gare e la successiva assegnazione. I lavori cominceranno ad inizio del 2024, per essere conclusi a metà del 2026, così come richiesto dal Pnrr.