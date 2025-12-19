Santena investe nell’umanizzazione delle cure: al fianco della raccolta fondi per l’oncologia di Carmagnola

Investire sull’umanizzazione delle cure significa investire sulla dignità delle persone. È con questa finalità che la Città di Santena ha sostenuto la raccolta fondi promossa dalle associazioni V.I.T.A. ODV, DonnaTEA Moncalieri e ANDOS Carmagnola a favore del reparto oncologico dell’Ospedale San Lorenzo di Carmagnola.



L’iniziativa rientra in un progetto più ampio che, nel corso del 2024, ha consentito di raccogliere 40.000 euro complessivi, destinati all’acquisto di tre caschi refrigeranti per il reparto oncologico, inaugurati nel mese di giugno, e – grazie alla somma residua derivante dal risparmio in fase di acquisto – all’allestimento di nuove poltroncine per la sala d’attesa del Day Hospital Oncologico.



Si tratta di interventi concreti che contribuiscono al miglioramento dell’accoglienza e del comfort degli spazi di cura, con un’attenzione particolare al benessere delle pazienti e dei pazienti durante il percorso terapeutico.



La Città di Santena ha contribuito in modo significativo alla raccolta fondi promossa dall’Associazione V.I.T.A. ODV, destinando risorse sia all’acquisto dei caschi refrigeranti sia alle nuove sedute della sala d’attesa. Santena si è infatti distinta come uno dei principali partner della raccolta fondi sul territorio.



«Questa iniziativa dimostra quanto la collaborazione tra associazioni, istituzioni e sistema sanitario possa generare risultati concreti per la comunità», dichiara Alessia Perrone, assessore alle Politiche Sociali della Città di Santena. «Interventi come questi migliorano la qualità degli spazi di cura e rafforzano l’attenzione verso le persone che affrontano percorsi complessi».



La collaborazione tra la Città di Santena e l’Associazione V.I.T.A. ODV si sviluppa nel corso dell’anno attraverso numerose iniziative, tra cui quelle legate all’Ottobre Rosa, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione e la sensibilizzazione sui temi della salute.



«Il volontariato svolge un ruolo fondamentale nel costruire una sanità più attenta ai bisogni delle persone», conclude Roberto Ghio, sindaco della città di Santena. «Come Amministrazione continueremo a sostenere questi percorsi virtuosi, in dialogo costante con le associazioni e le istituzioni sanitarie».