Sant’Anna 1984 pensa alle famiglie con il nuovo servizio “Vicino a Te”

Sant’Anna 1984, Cooperativa Sociale specializzata nell’assistenza domiciliare a persona anziane o malate, attiva a Milano e a Roma, ha deciso di ampliare a i propri servizi anche alle famiglie che hanno bisogno di un aiuto minimo, in termini di tempo, in un’ottica di vicinanza, come spiega il nome stesso della nuova iniziativa: “Vicino a Te”.

“Spostarsi in una grande città come Roma può essere molto complicato, per questo motivo finora i nostri servizi avevano un limite temporale minimo di tre ore consecutive presso la stessa abitazione, per evitare che i nostri operatori perdessero un tempo eccessivo negli spostamenti”, spiega Kristina Tatenko, Presidente e cofondatrice di Sant’Anna 1984 insieme a Ottavio Alvarez, Direttore Strategico della Cooperativa. “Ora abbiamo deciso di offrire i nostri servizi anche a chi ha bisogno di un aiuto in casa per meno tempo, posto che la sua abitazione si trovi nel raggio di 5 minuti a piedi da dove già lavora un nostro operatore”.

In concreto, grazie a “Vicino a Te” da oggi potrà beneficiare dei servizi altamente qualificati di Sant’Anna 1984 anche chi, ad esempio, deve gestire degli anziani quasi del tutto autosufficienti, che magari hanno bisogno solo di una mano per preparare il pranzo, per le pulizie in casa o l’igiene personale, o ancora supporto nel caso abbiano qualche difficoltà motoria ma anche per aver un po’ di compagnia, anche solo per un’ora. Tali servizi potranno essere ricorrenti oppure anche solo una tantum.

In questo modo, Sant’Anna 1984 offre un duplice beneficio: da un lato, alle famiglie che non hanno necessità o non potrebbero affrontare il costo di un servizio più prolungato; dall’altro agli operatori, che in questo modo hanno la possibilità di lavorare di più senza sobbarcarsi pesanti spostamenti.

La cooperativa sta già procedendo a informare della nuova possibilità le famiglie di alcune zone di Roma in cui sono già attivi i suoi operatori, attraverso un’attività di direct marketing. Dopo un primo test nel periodo estivo, in cui spesso le famiglie hanno ancora più bisogno di assistenza per gli anziani rimasti a casa, il nuovo servizio “Vicino a Te” partirà ufficialmente a settembre, prima a Roma per poi approdare anche a Milano.

Sant’Anna 1984 è una Cooperativa che crede nel sistema di relazioni che sono fondamentali per il benessere dell’anziano e che contribuiscono al mantenimento della migliore qualità di vita possibile; l'obiettivo è garantire a chi desidera tornare o restare a casa un percorso di accompagnamento nella propria dimensione di vita.

Presidente di Sant’Anna 1984 è Kristina Tatenko, giovane imprenditrice russa, classe 1984, appassionata di sociale e di psicologia. Kristina, figlia di un’operatrice sociale, ha sviluppato una grande sensibilità sul tema che le ha permesso con grande impegno di costruire un ambiente di lavoro professionale e stimolante per dipendenti e collaboratori.