Alberi morti in corso De Gasperi, rimozione a fine gennaio: "Mancano un quarto delle piante"

Alberi morti in corso De Gasperi, rimozione a fine gennaio

Dopo lo stop ai cantieri per Natale, a fine gennaio verranno rimossi otto piante morte in corso De Gasperi. Siamo alla Crocetta: in origine nel lungo viale alberato, lungo poco più di un chilometro, erano presenti 93 arbusti. Attualmente ne mancano però diciassette, a cui si aggiungono quelle che verranno tolte tra poco più di un mese.

Mancano il 27% delle piante

Al momento in corso De Gasperi mancano il 27% delle piante e non si sa se e come verranno sostituite. A chiarirlo l'assessore al Verde Francesco Tresso, rispondendo ad un'interpellanza del vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao, che ha raccolto le segnalazioni dei cittadini.

"L'ultima potatura - ha spiegato l'esponente della giunta - risale al 2020 e l'ultimo controllo di stabilità al 2022". "Il ripristino degli alberi mancanti, - ha aggiunto senza un allargamento degli stalli, rischierebbe di compromettere la crescita delle giovani piante nel giro di pochi anni".

Al momento la Città non ha in programma quindi una sostituzione degli alberi mancanti. "Qualora la Circoscrizione - ha concluso Tresso - ed altri settori fossero favorevoli si potrebbe valutare una soluzione che consenta di garantire le esigenze di alberi ed autovetture, mantenendo spazi e protezioni adeguati per i nuovi piantamenti".

La replica

Una risposta che non ha soddisfatto Firrao, che ha replicato: "Continueremo a portare la istanze dei cittadini, sperando di ottenere soluzioni dalla giunta e non scuse per non intervenire".