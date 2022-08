In una grande città come Roma non è per niente difficile trovare un professionista che si occupa di riparazione serrature urgenti perché ogni tanto una vecchia serratura necessita di essere sostituita e questo è normale.

Diciamo che è normale perché intanto quando è vecchia facilmente potremmo romperla magari quando torniamo dopo una giornata di lavoro mettiamo la chiave all'interno e la rompiamo e non riusciamo manco ad entrare in casa e questo è un motivo.

Un altro motivo sono i ladri perché gli stessi sono sempre all'avanguardia per quanto riguarda scoprire nuove tecniche e nuove tecnologie per scassinare le serrature ed entrare all'interno degli appartamenti. Consideriamo poi che la serratura è l'ultimo baluardo che può difenderci e quindi il dispositivo che a loro interessa di più conoscere.

E in un certo senso i ladri sono gli hacker che conoscono sempre strumenti per entrare in un PC, mentre noi dovremmo diventare per seguire la metafora dei programmatori che ne sappiamo una più del diavolo e quindi una più di loro.

Quindi dobbiamo andare a parlare con i nostri esperti di fiducia e sicuramente ne avremo uno e chiedere loro quali sono le novità del mercato per quanto riguarda le serrature delle porte blindate e delle porte blindate in Generale.

Ad esempio negli ultimi ci sono delle situazioni nelle quali si possono evitare di avere delle chiavi adottando dei sistemi numerici con serrature che si aprono digitando semplicemente un codice e fino a qualche anno fa ci sembrava una cosa impensabile e questo la dice tutta sui passi in avanti che ci fa fare la tecnologia in ogni settore compreso queste le serrature.

Con le serrature non dobbiamo essere per niente superficiali

per quanto riguarda quello che abbiamo scritto nel secondo titolo è molto facile da capire cioè con la serratura non si scherza perché ne va della nostra sicurezza e quella delle persone che vivono con noi.

Per fare un esempio abbastanza classico anche se abbiamo comprato la porta blindata più potente e solida e di una classe di sicurezza molto alta e in più abbiamo messo una serratura a cilindro europeo, che è tra le migliori per quanto riguarda la sicurezza e magari abbiamo messo un Defender particolare e dei sistemi di antieffrazione,, non è che se ci capita di perdere la chiave e quello può sempre capitare anche per distrazione perché eravamo molto stanchi dopo una giornata di lavoro possiamo far finta di nulla e sperare che nessuno ci abbia visti e ci abbia riconosciuti e magari ci venga appunto ad entrare in casa perché riesce a trovare la chiave.

Anche perché ove facessimo qualcosa del genere saremo condannati a vivere sempre con l'ansia sia quando siamo fuori casa perché siamo al lavoro e magari siamo fuori con gli amici o siamo andati a fare una gita nel fine settimana, ed ancora peggio la notte mentre dormiamo perché potrebbe capitare di trovarci qualcuno all'interno di casa e non sarebbe il massimo.