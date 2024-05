Nichelino: lite tra due vicini degenera, i carabinieri costretti ad usare lo spray

Una lite tra vicini nata (pare) per futili motivi stava degenerando, uno dei due ha scavalcato la recinzione per entrare in casa dell'altro e solo l'intervento dei carabinieri ha evitato il peggio.

Il fatto in via Ponchielli a Nichelino

E' successo nei giorni scorsi in via Ponchielli a Nichelino, dove i militari dell'Arma sono arrivati a seguito del parapiglia che si era acceso tra i due vicini. Chiamati ad intervenire da alcuni vicini, che avevano sentito le urla e capito che la situazione stava prendendo una brutta piega, i carabinieri hanno avuto non pochi problemi a riportare la calma.

Scattata la denuncia per resistenza

Il più agitato dei due, infatti, non solo aveva iniziato a colpire con calci e pugni l'altra persona, ma ha iniziato ad inveire e ad usare le mani anche con i rappresentati delle forze dell'ordine. Risultato: per calmarlo è stato necessario usare lo spray in dotazione ai carabinieri, che poi hanno condotto in caserma l'uomo, dove ha rimediato una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.