Compro Oro a Roma: Perché il valore dell’oro cambia? Come conoscere il suo valore

L’oro è un bene che viene sia scambiato quotidianamente sui mercati nel mondo o venduto e acquistato direttamente nei luoghi appositi. Ma il valore dell’oro non è mai lo stesso! Un giorno può essere più alto e il giorno dopo può scendere anche di due o tre euro.

Inoltre, il valore dell’oro cambia tra quello puro a 24 carati e quello a 18 carati che è tradizionalmente utilizzato per la creazione dei gioielli.

I fattori che incidono sul prezzo dell’oro sono numerosi ed è spesso oggetto di studio da parte degli operanti del settore per capire quando è meglio vendere oppure investire in borsa.

Il prezzo del valore dell’oro infatti, cambia sia che si voglia vendere in un cambio oro a Roma come MVSgioielli sia che si voglia investire in borsa. Ma partiamo dalle basi per comprendere le fluttuazioni dell’oro.

Quali sono i fattori principali che incidono sul prezzo dell’oro?

Bisogna partire dal principio: l’oro è una materia prima che viene impiegata in diverse produzioni sia artigianali sia industriali. I produttori di olio fisico sono paesi emergenti che vedono l’andamento della loro economia influenzata dalla richiesta e dal prezzo conseguente.

Una caratteristica fondamentale dell’oro è quello di rappresentare un bene di rifugio ossia un bene il cui valore si presume rimanga ottimale anche in caso di problematiche e incertezze a livello sociale, politico ed economico. Se ne deduce che in momenti di presenza di notizie o di incertezza che scuotono il mercato in negativo il prezzo dell’oro tende invece a salire.

Essendo un bene di rifugio quando sussistono a livello internazionale eventi catastrofici o che mettono in pericolo l’economia il valore dell’oro sale e aumenta il suo prezzo. Ad esempio, all’inizio di una guerra o di una situazione socio politica a rischio, il prezzo di mercato dell’oro sale.

Ci sono anche altri fattori che incidono sul prezzo dell’oro, come ad esempio la sua correlazione con il dollaro americano. La quotazione dell’oro viene tradotta nella valuta di ogni paese, ma a livello di borsa viene scambiato con i dollari.

Questo vuol dire che se il dollaro americano aumenta il suo valore, servirà meno per acquistare un’oncia d’oro, quindi il prezzo del metallo scende. Se invece il valore del dollaro diminuisce il prezzo dell’oro al grammo sale. Per questo motivo, spesso il prezzo dell’oro si dice dipendere anche dal dollaro.

Questi sono i due principali fattori che vanno a determinare il valore dell’oro 24 kt e di conseguenza anche della vendita dell’oro a 18 kt.

Perché l’oro 24 kt vale di più di quello a 18 kt?

L’oro 24 carati ha un costo e un prezzo di vendita maggiore rispetto a quello che invece viene richiesto per quello a 18 carati. Il motivo in realtà è semplice: l’oro 24 kt è puro quindi le particelle di altri metalli sono esigue e inferiori all’1%, mentre l’oro a 18 kt presenta al suo interno una percentuale maggiore di altri metalli come ad esempio il rame. Ecco perché, essendo meno puro anche il suo costo è minore. In quanto, quando si vende l’oro questo viene fuso, si eliminano le impurità e si usa il residuo per la creazione di lingotti a 24 kt. Minore è la caratura dell’oro più bassa è la percentuale di purezza, meno sarà il prezzo alla vendita.

Dove vedere il prezzo dell’oro?

Se si ha intenzione di vendere dell’oro che sia a 24 kt oppure a 18 kt, o meno, il consiglio è di andare direttamente sul sito del compro oro prescelto per vedere qual è il prezzo di acquisto odierno da parte del negozio.

Se invece si vuole rintracciare esclusivamente il suo valore borsistico basta vedere sui principali siti e giornali che trattano di borsa qual è il valore odierno che è sempre in riferimento all’oro puro 24 kt.