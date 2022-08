Al via da Torino la campagna elettorale del M5S: Appendino in pole come candidata

Giuseppe Conte che stringe una mano sorridente, in mezzo alla folla. Hanno fatto la loro comparsa ieri a Torino i primi manifesti del M5S in vista delle elezioni del 25 settembre. Protagonista “Il nostro Presidente” come si legge sui primi 6x3 affissi in via Giulio angolo via Piave e in corso Svizzera. Quadrilatero e Campidoglio. Ma in questi giorni i poster, anche di dimensioni più piccole, saranno visibili un po’ in tutte le zone di Torino, da corso Toscana a corso Orbassano.

Campagna elettorale M5S al via da Torino

Affissioni che segnano l’inizio della campagna elettorale, come scritto ieri dalla consigliera del M5S Valentina Sganga su Facebook. E Torino, come precisa la pentastellata, è la prima città in Italia dove sono stati collocati. Segno che il Movimento ha grandi ambizioni sul capoluogo. A partire dalla sua candidata di punta che sarà quasi certamente Chiara Appendino, che dopo aver smesso la fascia tricolore ha vestito in primis i panni della mamma di Sara e del piccolo Andrea, e poi quelli di coordinatrice della Scuola di Formazione politica dei pentastellati.

I candidati

Dopo quasi un anno di stop dall'attività politica sembra pronta a tornare in campo, decisa ad entrare. Accanto a lei potrebbero esserci anche gli unici due esponenti politici della vecchia giunta, ovvero gli ex assessori all'Ambiente Alberto Unia e all'Urbanistica Antonino Iaria. Entrambi molto vicini all'ex prima cittadina, alle scorse Comunali avevano preso strade diverse. Unia aveva deciso di fare un passo indietro per questioni personali, mentre Iaria si era candidato arrivando quarto della lista con 226 preferenze. E non è sfuggito a molti che Unia nell’ultima settimana abbia ripreso a fare attivamente campagna pro-M5S tramite il suo profilo facebook, dopo un periodo di “vita online” più privata.

E cercheranno di tornare in Parlamento anche Celeste D'Arrando, Luca Carabetta, Elisa Pirro e Susy Matrisciano.