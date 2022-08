Grosso incendio fuori da una ditta di Volpiano: alta colonna di fumo

Il rogo in via Brandizzo 130: a prendere fuoco rifiuti elettronici

Un grosso incendio è divampato questa notte, in via Brandizzo 130 a Volpiano. Le fiamme, secondo le prime informazioni, avrebbe interessato un'alta catasta di spazzatura accumulata fuori da una ditta di smaltimento rifiuti. A prendere fuoco alcuni vecchi elettrodomestici, come pc, televisori,...

Decine le chiamate al numero di emergenza per segnalare l'alta colonna di fumo visibile da distante: a lanciare l'allarme anche diversi automobilisti che stavano transitando sulla Torino-Aosta. Sul posto sono intervenuti i pompieri.