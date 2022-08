D'Arienzo Collezioni, il valore dell'artigianalità italiana al servizio di capispalla in vera pelle fatti a mano

Azienda fondata nel 1991, grazie alla visione dei coniugi D’Arienzo e Savarese, D’Arienzo è una società a carattere familiare specializzata nella realizzazione di giacche e giubbotti in pelle fatti a mano. Un’artigianalità italiana espressione del celebre distretto conciario di Solofra che impreziosisce gli outfit di uomo, donna e bambino. Sono realizzati così capi in pelle fatti a mano di un’eleganza che diventa sinonimo di versatilità.

A partire da pelli conciate di piccola taglia, prevalentemente ovine e caprine, vengono creati iconici capispalla in pelle fatti a mano: dal classico chiodo biker alla giubbotto pelle uomo, passando per cappotti, piumini, bomber e blazer. L’azienda si occupa anche del commercio al dettaglio di pellicce, accessori e calzature, presso lo showroom dedicato.

Da oltre trent’anni, i componenti della famiglia si sono impegnati, al fine di far conoscere i propri prodotti ad una clientela sempre più vasta, affermandosi anche a livello nazionale. Fondamentale è stata poi la partecipazione a eventi e fiere di settore, dove la D’Arienzo ha potuto farsi notare.

Il 2014 vede la nascita dell’e-shop D’Arienzo Collezioni, una vera e propria vetrina virtuale in cui gli utenti, direttamente dal proprio smartphone o PC, hanno la possibilità di conoscere i prodotti disponibili in negozio, restare al passo con le ultime tendenze del settore e acquistare ciò che desiderano.

Negli ultimi anni, oltre ad aver incrementato notevolmente il proprio fatturato, l’impresa ha guadagnato sempre più visibilità. Nel 2021, il brand D’Arienzo è stato riconosciuto tra i primi 20 italiani come vendita online monomarca. E anche nel 2022 ha tagliato prestigiosi traguardi, come l’iscrizione fra i migliori 750 e-commerce d’Italia 2022/2023 selezionati dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza.

Ancora oggi, l’azienda ha come obiettivo primario quello di continuare ad incrementare la produzione artigianale Made in Italy, valorizzando e promuovendo le risorse del proprio territorio. Gli articoli in pelle D’Arienzo sono realizzati a mano da maestri artigiani, che danno vita a prodotti unici e modelli di tendenza, sfruttando diverse tipologie di pellame: classica nappa, pelle naturale effetto liscio, pull-up, vintage e non solo.

I capispalla, le calzature e gli accessori sono versatili, raffinati, morbidi e comodi da indossare. Inoltre, sono proposti a prezzi davvero competitivi. Del resto, la forza del marchio si fonda sull’ottima qualità delle materie prime impiegate, la manifattura accurata e le eleganti rifiniture.

La promozione delle giacche in vera pelle Made in Italy ha interessato anche i mercati esteri. Oltre alle fiere di settore nazionali, D'Arienzo ha preso parte a eventi internazionali, funzionali all’esportazione dei prodotti in tutto il mondo (America, Asia, Australia).

Un processo di sviluppo che ha interessato anche l’e-commerce. L’azienda fino a oggi ha infatti raggiunto circa 70 Paesi nel mondo. Ben il 40% del fatturato aziendale è il risultato dell’esportazione, sia al dettaglio che all’ingrosso. Un approccio vincente, che rende D'Arienzo il perfetto connubio tra artigianalità e impresa, tra tradizione e innovazione.