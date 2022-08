L'ex consigliera Azzarà si candida alle Parlamentarie del M5S: "Per una scuola innovativa serve ascolto"

L'ex consigliera pentestellata Barbara Azzarà si candida alle Parlamentarie del M5S per rappresentare i cittadini al Senato nel Piemonte 1. Dopo la "chiamata alle armi" di Valentina Sganga e dei colleghi in Sala Rossa, è la prima esponente della vecchia amministrazione guidata da Chiara Appendino a farsi avanti.

Una discesa in campo " per dar voce alla scuola: agli insegnanti, al personale ATA, ma soprattutto agli studenti che sono il futuro di tutti noi ". Insegnante da 20 anni, dal 2013 è attivista del Movimento, dove ha concentrato il suo impegno politico sul mondo scolastico. Entrata in Consiglio Comunale nel 2016, è stata nominata Consigliera della Città Metropolitana di Torino con deleghe all'Istruzione, sistema educativo, orientamento, rete scolastica e infanzia, politiche giovanili,...

" Troppo spesso - spiega su Facebook Azzarà - la politica parla di scuola in modo improprio. Mettere al centro dell’agenda politica la scuola non vuol dire attribuirle nuovi compiti, ma significa investire nel capitale umano " .

"Non servono riforme fantasiose: per una scuola innovativa, inclusiva e giusta per docenti e studenti serve l’ascolto e la consapevolezza che non esiste futuro per i nostri giovani senza una scuola su cui contare" conclude Azzarà.