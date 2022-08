Torino tra le città più Tech d'Italia: ecco i profili più richiesti

Dopo Milano e Roma, Torino si posiziona al terzo posto tra le città in cui si concentra il maggior numero di offerte di lavoro nel settore delle tecnologie.

Chi desidera trovare lavoro a Torino in questo ambito, quindi, avrà molte più opportunità rispetto a tante altre province del Bel Paese.

Secondo i dati più aggiornati dello studio Tech Cities 2022 di Experis, le maggiori opportunità di lavoro in ambito IT a Torino derivano dalle PMI e sono rivolte a profili altamente qualificati e specializzati. Spesso, però, l’ampia gamma di offerta non trova risposta adeguata nelle candidature pervenute. Va detto, infatti, che l’emergenza legata alla pandemia ha accelerato il processo di digitalizzazione in molti settori lavorativi.

Un po’ in tutte le realtà aziendali si cercano figure che sappiano approcciarsi alla tecnologia e ai più innovativi strumenti digitali, ma non sempre i profili candidati sono adeguati alle posizioni da ricoprire. In questo senso, le figure più ricercate sono principalmente 5 e spaziano dalla Cyber Security allo sviluppatore Java, con una RAL media che si aggira sui 25-30 mila euro per professionisti junior e arriva fino a 60 mila euro per le figure senior, secondo la stessa fonte.

I profili più ricercati in ambito tecnologico

Tra le figure maggiormente impiegate a Torino nel settore Tech, secondo lo studio citato pocanzi, si afferma prima di tutto il Cloud Developer. Il professionista specializzato per questo tipo di lavoro si occupa di allestire tutta l’architettura del cloud secondo le caratteristiche più adatte al committente, occupandosi anche delle successive fasi gestionali. In media, un Cloud Developer arriva a guadagnare anche più di 60 mila euro all’anno.

Seguono poi profili afferenti al Full Stack Developer, dove i professionisti devono possedere grandi competenze gestionali, poiché il loro ruolo è proprio quello di adattarsi a tutte le fasi di sviluppo di un progetto tecnologico, occupandosi di coordinarlo e gestirlo in modo globale. La retribuzione media, per questa figura, è di 35 mila euro annui.

Tutti i profili specializzati nella costruzione e gestione di banche dati digitali, poi, hanno grande possibilità di trovare lavoro a Torino. Questo, infatti, è il terzo indirizzo tecnologico in cui si ricercano maggiormente figure come Data specialist, Data Architect e Big Data specialist. Anche in questo caso la retribuzione media annua si attesta sui 35 mila euro.

Lo Java Developer, una tra le figure più richieste a Torino, si occupa delle programmazioni di Java. Rispetto ai settori precedenti, in questo caso la concorrenza tra candidati e la domanda di lavoro è più elevata, pertanto anche la retribuzione media si è leggermente abbassata, 34 mila euro annui.

I professionisti della Cyber Security, invece, sono quelli specializzati nel prevenire e difendere i sistemi informatici dagli attacchi virtuali. È uno dei mestieri più emergenti, in cui si fa ancora fatica a reperire figure specializzate. La retribuzione media si attesta sui 40 mila euro all’anno.

Le altre figure professionali più ricercate

Torino non si limita a offrire opportunità solo agli specializzati in tecnologie moderne e digitali.

È uno dei capoluoghi italiani in cui l’offerta di lavoro non manca in molti altri settori di attività, dall’edilizia alla cultura, dalla moda all’agroalimentare.

In linea di massima, le altre figure maggiormente ricercate a Torino sono quelle più adatte a lavorare nel comparto dell’edilizia, dell’immobiliare e della salute.