Elezioni, Frediani: "Sostegno a Unione Popolare, un progetto in difesa di ambiente, diritti e pace"

"In vista delle imminenti elezioni politiche abbiamo aderito al progetto di Unione Popolare, l’unico nel quale riteniamo sia ancora possibile portare avanti le battaglie che abbiamo sostenuto in questi anni, come la lotta in difesa dell’ambiente e contro lo spreco delle grandi opere inutili, come il TAV, tema scomparso dall’agenda di tutti i partiti. In Unione Popolare convergono più simboli e più forze civiche perché si tratta di un accordo tra diverse anime che conservano, però, la loro identità e la loro coerenza.

Una condizione ben diversa rispetto all'incredibile accozzaglia in cui sono finiti Sinistra Italiana e i Verdi: noi continuiamo a seguire i principi che ci hanno spinto ad attivarci nel M5S, la nostra ex casa ormai distrutta". Ad annunciarlo è la consigliera regionale del Movimento 4 Ottobre, Francesca Frediani, insieme a Marco Scibona, Damiano Carretto e Gianpaolo Andrissi.

"Non crediamo più alle promesse irrealizzabili e nemmeno le faremo. Ma non possiamo proprio rassegnarci al non voto o alla scelta del meno peggio. Ora occorre raccogliere migliaia di firme tramite moduli cartacei, in un brevissimo arco di tempo, ed alla presenza di un autenticatore. Tutti i documenti relativi alle candidature dovranno essere depositati entro il 22 agosto. Una vera corsa contro il tempo per tutti i partiti anti sistema. Chiunque abbia a cuore l'ambiente, i diritti, i beni pubblici e la pace alzi la testa, o non avremo nessuna voce per contrastare quello che potrebbe essere uno dei peggiori governi della storia. Diamoci una possibilità. E’ già possibile firmare per sostenere le liste anche in Piemonte. Chi crede al progetto o chi vuole dare una possibilità a tutte quelle forze politiche che devono raccogliere le firme per candidarsi, senza le squallide scorciatoie concesse ad altri… firmi!".

