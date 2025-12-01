 / Politica

Salone del Libro, Giuli: “L’interesse del Ministero della Cultura effetto di sollecitazione a essere più presenti”

Il ministro torna sulla questione del possibile investimento economico alla kermesse torinese

 Lo scorso Salone del Libro, il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, era intervenuto durante l’inaugurazione parlando di un possibile investimento economico da parte del MIC a supporto della kermesse torinese: “Non è da escludere un impegno più robusto” aveva specificato.

I mesi sono passati, si lavora già alla nuova edizione del Salone e le interlocuzioni vanno avanti sempre nell’ambito delle possibilità: "Ma va fatta chiarezza su questo - ha spiegato Giuli a margine di un intervento questa mattina al Circolo dei lettori -. La manifestazione di interesse da parte del Mic è l’effetto di una causa, cioè di una sollecitazione a essere più presenti. Siamo disposti a qualsiasi forma di sostegno ulteriore sulla base che quello che il salone, li territorio , il circolo e l’ecosistema culturale chiederanno al Ministero”.

