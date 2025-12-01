Salone del Libro, Giuli: “L’interesse del Ministero della Cultura effetto di sollecitazione a essere più presenti”

Lo scorso Salone del Libro, il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, era intervenuto durante l’inaugurazione parlando di un possibile investimento economico da parte del MIC a supporto della kermesse torinese: “Non è da escludere un impegno più robusto” aveva specificato.

I mesi sono passati, si lavora già alla nuova edizione del Salone e le interlocuzioni vanno avanti sempre nell’ambito delle possibilità: "Ma va fatta chiarezza su questo - ha spiegato Giuli a margine di un intervento questa mattina al Circolo dei lettori -. La manifestazione di interesse da parte del Mic è l’effetto di una causa, cioè di una sollecitazione a essere più presenti. Siamo disposti a qualsiasi forma di sostegno ulteriore sulla base che quello che il salone, li territorio , il circolo e l’ecosistema culturale chiederanno al Ministero”.