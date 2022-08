Scegliere i serramenti: le caratteristiche dei materiali più diffusi

Quando si ha la necessità di scegliere un serramento, una delle prime domande che ci si pone è la seguente: per quale materiale optare?

In effetti, il tipo di materiale di realizzazione influisce in maniera importante sulle caratteristiche tecniche dell’infisso, di conseguenza è senz’altro utile operare la propria scelta con cognizione di causa.

Per conoscere quali sono le principali caratteristiche delle diverse tipologie di serramento, può sicuramente essere una buona idea quella di approfondirne le specifiche tecniche su siti Internet di aziende specializzate tigulliodesign.it .

Facciamo dunque il punto sulle peculiarità dei materiali più utilizzati per la produzione di serramenti, menzionandone i rispettivi vantaggi.

Serramenti in PVC

Il PVC è un materiale di largo utilizzo per quel che riguarda la produzione di serramenti, probabilmente il più diffuso in assoluto.

Con la sigla PVC si usa indicare il polivinilcloruro o cloruro di polivinile, materiale polimerico che sa rivelarsi davvero adatto a questo tipo di produzioni essendo leggero, facile da lavorare in ambito industriale, economico e al contempo molto resistente agli agenti esterni.

I serramenti in PVC sono dunque in grado di conservarsi in condizioni impeccabili negli anni, inoltre si puliscono molto facilmente, presentando delle superfici lisce perfettamente compatte, e sono affidabili anche contro gli spifferi.

Serramenti in alluminio

L’alluminio è un metallo molto solido e resistente, di conseguenza non c’è dubbio alcuno sul fatto che i serramenti in alluminio siano molto resistenti.

Storicamente, l’alluminio è un materiale che è sempre stato largamente impiegato per la produzione di infissi, tuttavia in epoche più recenti, quando si è iniziato a prestare attenzione agli aspetti più tecnici, è emerso come questi serramenti non fossero ideali nell’ottica dell’efficientamento energetico.

In effetti, l’alluminio è per natura un “buon conduttore”, di conseguenza non è efficace nel trattenere le temperature interne; i serramenti in alluminio tradizionali, dunque, non potevano essere dei buoni alleati per una casa efficiente.

A questo problema tecnico, tuttavia, si è ovviato in maniera ottimale tramite il cosiddetto “taglio termico”, metodologia produttiva che prevede l’impiego di materiali ad alto valore isolante e che riesce quindi a far convivere le performance isolanti con la robustezza di tale materiale.

I moderni serramenti in alluminio, oltre ad essere performanti a livello di coibentazione termica, si fanno apprezzare per la loro insonorizzazione e per il fatto di richiedere una manutenzione davvero minima.

Serramenti in legno

Il legno è il materiale naturale per eccellenza, di conseguenza la prima, importante caratteristica di questi serramenti non può che essere quella di resistere impeccabilmente all’azione degli agenti esterni.

Oltre a questo, va detto che il legno è un materiale dalla bellezza unica nel suo genere, con i suoi intensi colori, le venature e quant’altro rende queste superfici così ricche di fascino; serramenti come questi, dunque, possono influire positivamente sia sul design degli ambienti interni che su quello delle facciate degli immobili dove sono installati.

Affinché siano sempre al meglio, le sue superfici possono necessitare di qualche attenzione manutentiva in più, ma questo non costituisce un problema degno di nota, anzi è utile sottolineare che alcuni modelli presentano appositi rivestimenti in altri materiali che ottimizzano il prodotto anche da questo punto di vista.

Il prezzo dei serramenti in legno può essere più alto della media, ma vale assolutamente la pena di spendere qualcosa in più per assicurarsi dei modelli così accattivanti.