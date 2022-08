Oggi vogliamo parlare del controllo tubature del combustibile caldaia perché fa parte di tutto una serie di attività che si devono fare per attenzionare questo importante dispositivo e per essere sicuri che non abbia problemi di qualunque genere perché altrimenti può creare disagi alle persone che ne hanno bisogno sia per riscaldarsi che per usare l'acqua calda sanitaria in tutte le stagioni .Ma in inverno soprattutto quando c'è tanto freddo è ancora più importante.

Ricordiamo che il funzionamento delle caldaie tranne che non parliamo di sistemi che utilizzano fonti rinnovabili come la pompa di calore si basa sull'uso di combustibile come nel caso il gas.

Di sicuro per contenere l'impatto ambientale relativo ai sistemi di riscaldamento sarebbe il caso di avvalersi di energie rinnovabili e sostenibili ma in alternativa però ci sono alcuni contesti nei quali non è possibile farlo come per esempio palazzi d'epoca e centri storici.

Quindi in quel caso bisogna fare scelte diverse cercando di comprendere qual è il combustibile più adatto.

Diciamo anche che la scelta più ecologica dovrebbe riguardare il tipo di caldaia in quanto una innovativa ed efficiente a parità di potenza erogata consuma di meno e di conseguenza risulta anche meno inquinante.

Quindi come dicono gli aspetti l'attenzione andrà riportata sulla tipologia e sulla qualità della caldaia. Anche se in molti casi il combustibile che si sceglie è semplicemente quello che è disponibile in quel momento ma di sicuro e molti casi viene preferito il metano rispetto al gasolio per via del minore impatto ambientale e soprattutto per ragioni di carattere economico e cioè minor costo dell'impianto e minori costi di gestione.

L'importanza di saper scegliere il combustibile più adatto

Prendi in considerazione che per allinearsi con il contenimento dei consumi quello che bisogna fare come prima cosa è installare una caldaia di ultima generazione. Per quanto riguarda il combustibile possiamo dire che sia il gasolio che il gas hanno dei vantaggi perché quest'ultimo consente di sfruttare al massimo livello i vantaggi della tecnologia della condensazione potendo così massimizzare efficienza energetica, mentre l'altro combustibile è la soluzione migliore quando la logistica del luogo non consente alternative.

Secondo gli esperti il gas metano alla fine non ha zolfo e quindi non è mettere la atmosfera sostanze inquinanti come particolati quindi parliamo di un combustibile che si può ritenere pulito soprattutto per quelle che sono le fasi di trasporto e di estrazione che non andranno impattare a livello di emissioni nell'atmosfera non richiedendo così nessuna trasformazione.

Invece in genere il gasolio verrà scelto per via della mancata disponibilità di altri combustibili Fermo restando che è anche possibile bruciare gasolio con delle tecnologie che consentono di ridurre l'impatto ambientale in maniera sensibile come per esempio i bruciatori LOW NOX.

Inoltre molte volte è consigliato l'uso del gas Anche perché le caldaie di nuova generazione sfrutta una tecnologia condensazione basandosi sempre più spesso sul luce di gas metano che ha un contenuto di idrogeno che raggiunge fino al 30% del totale formando un combustibile ritenuto la soluzione ideale per il presente e per il futuro.