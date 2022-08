Dopo anni di onorato servizio è possibile che la nostra vettura abbia deciso di fermarsi per sempre.

Anche alla luce dei chilometri percorsi e dell’età del veicolo probabilmente già lo sapevamo prima, magari ci aveva anche avvertito il meccanico. A questo punto non ci resta che predisporre il ritiro a domicilio auto richiedendolo espressamente come servizio ad una ditta che si occupa di demolizioni. Questo è più o meno il percorso da seguire quando una macchina non funziona proprio più e non ha veramente più senso aggiustarla perché è più quel che ci costa di riparazione che il servizio che ci rende.

Il ritiro domicilio è previsto proprio nei casi in cui il veicolo non sia proprio in grado di spostarsi da solo, infatti sono poi la maggioranza ma che per le persone di solito attendono, aspettano per poi alla fine decidere veramente di rottamare l’auto. C’è come una sorta di freno iniziale al fatto di separarsi forse da una vettura che abbiamo guidato per tanto tempo. Ma dal momento che è una vettura ferma, occupa spazio e ci comporta dei costi in tanti sensi, diventa veramente scomodo tenerla quando non ci serve niente e non c’è altra strada se non quella di andare a demolirla, perché in questo modo si può fare spazio al nuovo acquisto. E per questo il centro per le demolizioni è il punto di riferimento perfetto, vi lavorano dei professionisti che saranno in grado di suggerirci tutti i passaggi da fare.

Quali sono i costi della demolizione in genere

Ciò che per tanto tempo a frenato le persone, che ancora le frena sono solo informata su questo aspetto, la paura dei costi di demolizione. Ma in verità non si tratta di costi elevati, nel senso che, di solito, questi veicoli sono particolarmente ricchi di parti di ricambio che possono essere riutilizzate e soprattutto la maestria dei professionisti che lavorano presso un centro per le demolizioni è in grado di ricavare da questi rottami veramente tantissimo materiale su cui si può lavorare. Perciò è importante farsi fare sicuramente un preventivo, ma ciò che ritroveremo dentro saranno i costi della burocrazia e probabilmente i costi del carroattrezzi che andremo a pagare per il ritiro del veicolo a domicilio e che dunque costerà in base al chilometraggio da effettuare. Il momento del ritiro è molto importante perché dobbiamo andare a consegnare tutti i documenti che riguardano il veicolo e che ne attestano la proprietà.

Senza questi documenti del veicolo non può essere preso in carico e non può cominciare la procedura di demolizione. Quando si tratta di un’auto poi non deve essere demolita solo fisicamente ma deve essere radiata anche dal punto di vista burocratico, ovvero eliminata dalla strada andandola cancellare dal pubblico registro automobilistico. Queste procedure burocratiche possono essere svolte sempre dalla ditta che si occupa della demolizione, certo sotto richiesta del proprietario.

Anche perché, verrà rilasciato in cambio un certificato di rottamazione che deve essere conservato proprio per sollevarsi da qualunque responsabilità futuro sul veicolo.