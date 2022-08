A Torino ombrelli aperti, arrivano i temporali: previste forti piogge mercoledì e giovedì

A Torino ombrelli aperti e un filo di apprensione per i forti temporali in arrivo. Secondo le previsioni meteo infatti, in tutta la provincia pioverà copiosamente nelle giornate di mercoledì e giovedì.

L’Arpa Piemonte ha emesso un bollettino di vigilanza moderata, con segnalazione di temporali forti per mercoledì pomeriggio e forti nella giornata di giovedì. Insomma, una 48 ore contraddistinta da precipitazioni e un abbassamento delle temperature su tutto il territorio.

Nessuna allerta, al momento, ma solo un’indicazione di vigilanza. La situazione meteorologica dovrebbe poi migliorare a partire da venerdì, con il ritorno del sole e di temperature più miti.