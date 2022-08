Fleshlights, il piacere che illumina i tuoi momenti più intimi

I masturbatori maschili sono molto più recenti delle loro controparti femminili. Almeno, non ci sono prove scritte o fisiche della loro presenza prima della prima bambola gonfiabile. Naturalmente, possiamo citare le pompe per vuoto. Senza dubbio l'esistenza di tale materiale risale a molto tempo fa. Ma senza prove è difficile da confermare. Tuttavia, l'aspetto dei masturbatori maschili sul mercato è nuovo rispetto ai dildo di cui è stato trovato un antenato di 30.000 anni fa.



Per molto tempo, il masturbatore maschile si è accontentato di essere un semplice orifizio che imitava la vagina o l'ano. Poi, a poco a poco, i produttori sono passati all'invenzione delle texture, tra cui la SuperSkin sviluppata da Fleshlight, che imita perfettamente la sensazione di penetrazione. Nonostante esistano ormai altri masturbatori, come il giapponese Tenga, in molteplici forme ma con l'innegabile vantaggio di poter essere portati con sé (in tasca ad esempio), la gamma Fleshlights ha rapidamente conquistato gli utenti.



Primo, perché la SuperSkin offre sensazioni incomparabili. Poi, perché i produttori sono stati in grado di sviluppare masturbatori molto realistici! Il fatto che sia stato un ex addestratore SWAT a inventare il Fleshlight non è un caso. L'oggetto è stato infatti creato per l'esercito americano in azione. Poiché questi ultimi non potevano davvero soddisfare i loro bisogni sessuali, potevano portare con sé questa particolare replica della torcia. Il successo è stato immediato e l'oggetto è stato subito trovato in tutti i negozi erotici del mondo.





Ma cos'è un Fleshlight?

Immagina una torcia in cui potresti infilare il tuo pene all'interno. Solo che al posto della lampada e delle batterie trovi una texture particolare, che imita perfettamente una vagina, un ano o una bocca... Con il Fleshlight, provi le sensazioni del coito vaginale, anale o orale. Perché Fleshlight? È un gioco di parole tra Flashlight, che in effetti designa una torcia, e la parola Flesh, una traduzione anglosassone della parola carne in italiano.





A cosa serve?

Come nel caso di qualsiasi masturbatore, la sfida è raggiungere l'orgasmo, ma questa volta maschile, grazie a questo particolare oggetto. Il principio è molto semplice: introduciamo il nostro pene nel Fleshlight nello stesso modo in cui penetriamo una vagina o un ano. Il Fleshlight si tiene in mano ma può anche essere dotato di una ventosa per mantenere le mani libere. Mentre i masturbatori femminili sono molto numerosi, il Fleshlight è uno dei pochi masturbatori maschili sul mercato, insieme alle vagine finte.





I diversi tipi di Fleshlight

Come detto sopra, ci sono diversi tipi e modelli di Fleshlight. Dal più semplice al più realistico, passando per il prezzo basso e l'alto di gamma, vediamo insieme tutto questo:



Falsa vagina:

La versione Fleshlight vaginale sarà quindi una riproduzione dell'interno di una vagina. Alcuni arriveranno persino a riprodurre le labbra, ecc.



Ano finto:

Per quanto riguarda i Fleshlights anali, il loro scopo è imitare la penetrazione dell'ano. Molto meno dettagliato e realistico, e in effetti molto più stretto.



Falsa bocca:

I Fleshlight orali, d'altra parte, sono lì per imitare la fellatio. Alcuni modelli includono dettagli molto precisi fino alla lingua e ai denti.



Come mantenere correttamente il tuo Fleshlight?

Per mantenere correttamente il tuo Fleshlight, devi aprirlo e risciacquarlo con acqua pulita. Ma dopo alcuni mesi, il sex toy potrebbe diventare leggermente appiccicoso. Fortunatamente esiste una speciale polvere di amido di mais naturale. Una manutenzione ben eseguita ti consente di mantenere il tuo Fleshlight per tutta la vita!