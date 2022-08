Bollette troppo alte per gli impianti sportivi, la Circoscrizione 5 alla Città: "Servono nuovi fondi"

Il caro energia infatti, con il considerevole aumento dei costi delle utenze, ha infatti fatto lievitare le bollette, creando più di un problema alle realtà decentrate. Per rendere l'idea, basti immaginare che per l'anno in corso, la Circoscrizione 5 ha previsto uno stanziamento per il rimborso delle utenze degli impianti sportivi pari a 140.000 euro. Solo per la piscina Rari Nantes di via Sospello, da gennaio a giugno, l'esporto è stato di 83.000 euro. Più delle metà dei soldi che dovrebbero servire per rimborsare ben 12 impianti presenti nel territorio.