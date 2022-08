Poste Italiane, in provincia di Torino sottoscritti 1,6 milioni di buoni fruttiferi e 843mila libretti di risparmio

Libretti di Risparmio e Buoni Fruttiferi Postali continuano ad essere tra le forme di risparmio più amate dai cittadini di Torino. In tutta la provincia, infatti, sono oltre 1 milione e 637 mila i Buoni Fruttiferi Postali in essere e 843 mila i libretti di risparmio.

Sicurezza, semplicità e trasparenza sono le ragioni di questo successo ormai centenario, i primi Buoni sono stati emessi nel 1924. Ad oggi, in tutta Italia, sono oltre 46 milioni i Buoni Fruttiferi Postali in essere. Senza costi di gestione né commissioni di collocamento o di rimborso, i Buoni Fruttiferi Postali sono sottoposti ad una tassazione agevolata e, attualmente, nel 160° anno di Poste Italiane, offrono dei tassi di interesse ancora più vantaggiosi per i sottoscrittori.