Le note di BardonecchiArp Festival incantano turisti e appassionati di musica

Ieri, venerdì 19 agosto, si è svolto al Palazzo delle Feste un concerto a tema nell’ambito del BardonecchiArp Festival 2022, masterclass internazionale abbinato a eventi speciali, concerti, conferenze e workshop online, uno dei più importanti appuntamenti italiani dedicati all’arpa celtica, evento di Scenario Montagna, organizzato dal 16 al 21 agosto da Lucas Eventi, in collaborazione con Turismo Torino e Provincia, Ufficio del Turismo di Bardonecchia, Villaggio Olimpico e con il patrocinio della Civica Amministrazione.

Sul palco della sala Aldo Viglione sono salite la cinese Yuan Deng con il suo Gu zheng, l’arpa cinese dal suono ipnotico e a seguire Vanessa D’Aversa, la più importante performer italiana di arpa cromatica e arpa jazz, che hanno dato vita a due concerti in uno.

Originale spettacolo musicale apprezzato e più volte applaudito dagli astanti ed in particolare dagli stagisti del masterclass e dagli amanti dell’arpa, antico strumento a corde tipico del folklore dei paesi europei di area celtica, da anni con un buon seguito nel resto d’Europa, presente in diverse orchestre e utilizzato anche come colonna sonora di alcuni famosi film