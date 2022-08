La storia del Bitcoin

Il mondo della tecnologia sta facendo passi da gigante. Dall’invenzione di internet in poi il settore dell’informatica ha conosciuto una forte evoluzione che ha portato a dei cambi importanti nelle vite delle persone. Sono tante le novità che potremmo citare, ma una menzione speciale se la meritano le criptovalute. Quest’ultime non sono altro che delle valute digitali che utilizzano delle crittografie sofisticate per proteggere le transizioni. Si tratta di un sistema decentralizzato che ha preso piede negli ultimi anni, attirando milioni di persone.

La criptovaluta più famosa al momento è Bitcoin, nata nel 2009. C’è molto interesse in questo mondo, seppur investire risulta rischioso, in quanto si tratta di un mercato molto volatile, portando anche in un solo minuto ad enormi guadagni o grosse perdite. Per questo motivo quando ci si affaccia nel settore delle criptovalute bisogna affidarsi a siti comparatori come http://www.comprarebitcoin.com/ che con i loro consigli e dati possono darvi una mano nella scelta della giusta moneta virtuale sulla quale investire.

L’ideatore di Bitcoin, la criptovaluta più conosciuta al mondo

Il mondo delle criptovalute possiede un’infinità di monete virtuale con i nomi più variegati, ma la più importante e principale è sicuramente Bitcoin. Si sa veramente poco sul suo ideatore, uno sconosciuto giapponese di nome Satoshi Nakamoto, che nel 2008 presentò su una mailing list il suo progetto sulla criptovaluta Bitcoin. Nel giro di pochi mesi il sistema era già online, per poi espandersi a macchia d’olio fino ad arrivare alla forma che conosciamo. Il mercato del bitcoin ha avuto un aumento vertiginoso, al punto che dopo dieci anni dal suo lancio valeva ben 110 miliardi di dollari, quanto il Pil del Marocco per intenderci.

Il lancio di Bitcoin v0.1.0

Ma cosa successe in quei mesi prima del lancio del sistema? Come detto, non si sa molto sull’ideatore, non sappiamo cosa sia successo prima, ma possiamo raccontare che il 16 novembre Nakamoto pubblicò il primo codice dal nome Bitcoin Pre-Release, mentre due mesi più tardi, il 3 gennaio 2009 minò il primo blocco della blockchain estraendo i primi 50 BTC. Passarono solamente pochi giorni e pubblicò la prima versione del software, portando alla nascita di Bitcoin v0.1.0.

Esplode il mercato di Criptovalute

Ovviamente non c’era mercato e il valore di Bitcoin era zero, oltre al fatto che la versione di lancio era utilizzata da un numero molto ristretto di persone, in realtà solo due, l’ideatore e Hal Finney. Era solamente un divertimento, ma ben presto avrebbe cambiato per sempre il modo di intendere il settore finanziario digitale. Bitcoin iniziò a diffondersi nella community di cypherpunk e utilizzato per i pagamenti anonimi, in quanto difficili da tracciare. Questo portò a una crescita esponenziale dei suoi utilizzatori in pochissimo tempo, fino ad arrivare al 22 maggio 2010, quando avvenne il primo pagamento in Bitcoin della storia per un bene materiale: non si sa chi lo fece, ma si sa che pagò ben 10.000 BTC per due pizze.

Da quel momento in poi la storia dei Bitcoin e delle criptovalute, portando alla creazione di un mercato molto ampio e che racchiude una grande cerchia di appassionati di questi settori, tra cui una serie di vip che hanno spinto molto: ricordiamo Mike Tyson, Jamie Foxx, Snoop Dogg, Elon Musk e tantissimi altri ancora. In particolar modo il Patron di Tesla si è reso protagonista dell’esplosione di Dogecoin, la criptovaluta nata da un meme e che in pochissimo tempo ha fatto parlare di sé.