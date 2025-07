Metti la tua formazione in FFWD

Ti sei appena diplomato ma hai deciso che non farai l’Università? Ti appassiona il mondo della progettazione, del design automotive/ transportation e la parola “futuro” non ti spaventa? Oppure ti sei iscritto all’Università ma non sei troppo convinto/a?

Ci sono percorsi accademici che ti possono preparare per il mondo del lavoro arricchendoti di un grande bagaglio culturale, distribuito però su quattro o cinque anni di studio.

Ci sono poi corsi che durano solo sei mesi e sono pensati per farti comprendere se il settore ti interessa davvero e, in quel caso, lanciarti nel mondo del lavoro. Come? Perché si modellano direttamente sulle esigenze delle aziende, in tempo reale.

Uno di questi corsi professionalizzanti è l’IFTS Tecniche di disegno e progettazione industriale.

IFTS?

Istruzione e Formazione Tecnica Superiore.

Si tratta di un corso incentrato sulla modellazione virtuale, sul reverse engineering e sulla prototipazione rapida. Ti insegna a progettare usando la testa e i software CAD 2D e 3D come Rhinoceros, Alias, Catia, Blender e Artec 3D con focus sulla modellazione poligonale e sulle nuove tecniche di rendering. Ergonomia, disegno tecnico, stampa 3D e design thinking saranno il tuo pane quotidiano.

E poi?

Se hai meno di 25 anni il corso prevede l’apprendistato duale, cioè un’esperienza in azienda già durante il corso, e non alla fine, con un contratto che ti permette di entrare nel mondo del lavoro da un gradino più alto.

Per tutti è previsto uno stage di 400 ore in centri di stile, studi tecnici e di progettazione, aziende manufatturiere, studi di architettura, case automobilistiche etc.

Dov’è la sede del corso?

A Savigliano (CN). La sede storica di AgenForm CEMI è in fase di restauro; quindi, siamo ospiti nelle aule dell’Università di Torino sede di Savigliano e in altre location vicine dove sono situati i laboratori.

Sì, ma chissà quanto costa.

Si tratta di una formazione professionale finanziata dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Piemonte. Pertanto, completamente gratuita. Anzi no, 16 € di marca da bollo per essere precisi.

Ma devo risiedere in Piemonte?

No, ma la frequenza è obbligatoria e le lezioni sono in presenza.

Posso lavorare e studiare in questo corso allo stesso tempo?

No, il corso è riservato esclusivamente a persone disoccupato e/o inoccupate

E chi mi garantisce che dopo il corso trovo lavoro?

La garanzia non la può dare nessuno ma i nostri allievi sono in tutte le principali realtà del settore e nelle principali aziende del settore automotive: Volvo, Ferrari, Pininfarina, Geatop, Honda, etc. A proposito, leggi su questo stesso giornale la storia di successo di Katharina Sachs, ex allieva AgenForm CEMI ora Senior Designer in Volvo

Riassunto

Se hai finito le superiori, o parti da zero nella grande incognita del mondo del lavoro, o inizi un percorso di studi che dura anni. La terza via? Mettere la tua formazione in FFWD ed entrare in azienda dopo pochi mesi, con un contratto di apprendistato sotto il braccio e un’esperienza professionale specializzata e accreditata.

Ifts –tecniche di disegno e progettazione industriale