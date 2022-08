L'importanza di una buona idratazione in estate

Durante la giornata si svolgono moltissime attività e per riuscire a svolgerle tutte al meglio bisogno non solo mangiare ma soprattutto rimanere idratati. Una buona idratazione è importante, se non fondamentale, per avere una vita sana, per questo è buona norma bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno in modo particolare nel periodo più caldo dell’anno: l’estate. L’importanza dell’acqua per il nostro organismo non va sottovalutata. Ma come si può fare ad avere una buona idratazione? Beh ve lo spieghiamo noi

Avere una buona idratazione per evitare la disidratazione è necessario per il nostro organismo

Il corpo umano come è ben noto è composto principalmente di acqua e questa possiede un ruolo tanto fondamentale nella nostra vita che se ci si priva di essa anche per poco tempo si possono subire danni non indifferenti al proprio organismo. L’acqua svolge nel nostro corpo numerose e vitali funzioni quali solvere numerose sostanze chimiche, regolare il volume cellulare e la temperatura corporea con il sudore, favorire processi digestivi, consentire il trasporto dei nutrienti e rimuovere le scorie metaboliche attraverso le urine. Insomma bere un’ammontare giusto d’acqua fa si che l’organismo non riscontri i tipici problemi della disidratazione la quale può portare a bloccare il meccanismo di sudorazione che causerà un notevole riscaldamento corporeo, ridurre la volemia per cui il sangue non circola bene e il cuore si affatica. Evitare questa condizione è necessario per avere una vita sana, per cui non vi preoccupate di assumere liquidi non solo dall’acqua ma anche dal cibo o dal caffè.

Idratarsi è importante e non va dimenticato

L’idratazione è fondamentale per il nostro organismo, dopotutto gli esseri umani sono composti di acqua per il 60%, nel caso degli uomini, e il 50% ,nelle donne, perciò è importante riuscire a reintegrare i liquidi persi durante le attività che si svolgono. Ricordate di assumere molti liquidi sopratutto nei giorni più caldi ma anche in quelli più freddi, che sia caffè o acqua la differenza in fatto d’idratazione cambia ben poco. Rimanete sempre ben idratati per permettere al vostro organismo di funzionare al meglio delle proprie capacità sia in casa che fuori.