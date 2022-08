Todays Festival: annullato il concerto dei Geese, al loro posto si esibirà Eli Smart

Inizia questa settimana la settima edizione di Todays Festival.

Da venerdì 26 a domenica 28 agosto nello sPAZIO211 e all'ex fabbrica Incet si svolgerà la tre giorni dedicata alla musica rock.

Annullato lo show dei GEESE che era in programma per venerdì 26 agosto, così come tutte le date del loro tour europeo.

I biglietti e abbonamenti acquistati per la singola data restano validi. Al loro posto si esibirà Eli Smart, nuovo talento delle Isole Hawaii trapiantato a Liverpool.

Per tutto il programma dei Todays: http://www.todaysfestival.com/