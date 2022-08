I lavori più richiesti fino al 2025: il settore ICT in vertiginosa crescita

Quali saranno i settori in cui crescerà la richiesta di lavoro nei prossimi anni? Secondo le “Previsioni dei fabbisogni occupazionali e professionali in Italia a medio termine (2021-2025)” elaborate nell’ambito del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere, in collaborazione con Anpal, l’attenzione sarà focalizzata sugli ambiti di “informatica e telecomunicazioni”, “finanza e consulenza” e “salute”. In questi settori l’esigenza occupazionale crescerà notevolmente: di parla di offerte di lavoro per circa 122mila-137mila persone, sia nelle aziende pubbliche che in quelle private.

Nell’ambito “Informatica e telecomunicazioni” una delle figure professionali più richieste al momento e nell’immediato futuro sarà quella dello sviluppatore Java, chiamato ad applicare uno dei linguaggi di programmazione più famosi al mondo per sviluppare siti web, videogiochi e applicazioni mobile.

Come diventare Java Developer: cosa fa lo sviluppatore del linguaggio Java

Un Java Developer utilizza quotidianamente il linguaggio Java per mettere a punto software sempre più innovativi, ma anche per creare oggetti, strumenti e librerie che possono essere condivisi e quindi utilizzati da altri sviluppatori. Questa figura professionale in continua evoluzione non si limita alla creazione, ma si occupa anche di testare i programmi e le applicazioni prodotte e dell’eventuale attività di debug, che consiste nel correggere i problemi riscontrati, e della successiva e periodica attività di aggiornamento.

Nell’ambito Ict il lavoro di Java Developer è uno dei più soddisfacenti e ben retribuiti: guardando ai dati raccolti da Talent.com lo stipendio medio di uno sviluppatore Java in Italia si aggira intorno ai 26.500€ lordi all'anno per un profilo Junior, mentre si arriva anche ai 60.000€ lordi all'anno per sviluppatori con un’esperienza pregressa di diversi anni.

Perché le aziende puntano sugli sviluppatori Java? La risposta va ricercata nella natura di questo linguaggio di programmazione estremamente versatile. Java possiede un’infrastruttura scalabile che si adatta a qualsiasi esigenza, che si tratti di una piccola azienda o di un ente pubblico molto importante. Questo linguaggio garantisce ottime prestazioni a velocità elevate: è possibile gestire più sequenze di istruzioni allo stesso momento senza eccessivo consumo di memoria. Ogni Java Developer può lavorare su qualsiasi infrastruttura hardware e su tutti i principali sistemi operativi, senza stravolgimenti. Insomma, la facilità di utilizzo e la flessibilità del famoso linguaggio di programmazione rendono gli sviluppatori Java particolarmente ricercati.

In particolar modo sono richieste figure professionali competenti e in grado di lavorare fin da subito: questo l’obiettivo di formazione del corso bitCamp per sviluppatori Java, pronti per l’inserimento immediato in progetti nazionali ed internazionali. Dalla decennale esperienza nel campo della consulenza di Matrix Consulting Group è nato un percorso formativo che raccoglie le esigenze in entrata dalle multinazionali del settore tech trasformandole in competenze trasmesse da docenti-programmatori di altissimo livello in un corso intensivo di otto settimane.

All’interno di aule virtuali composte da studenti desiderosi di mettersi alla prova come Java Developer è possibile un confronto continuo sulle diverse applicazioni del linguaggio di programmazione più versatile mentre si studiano nozioni teoriche e si conducono esercitazioni pratiche mirate all’immediata prova di quanto appreso.

Uno sviluppatore Java completo possiede anche abilità che esulano dal mero aspetto tecnico: bitCamp ha pensato anche a questo aspetto, inserendo all’interno della proposta formativa altre attività essenziali per un profilo professionale interessante, come gli incontri con un coach professionista e le lezioni di Business English con insegnanti madrelingua. Il team di Recruiters messo a disposizione da bitCamp è attivo nella ricerca delle offerte di lavoro più compatibili con le proprie competenze e nella preparazione degli studenti a sostenere colloqui di successo.

Diventare un Java Developer in otto settimane è possibile con il sistema bitCamp: una grande opportunità per chi desidera costruirsi una carriera nel settore ICT, un ambito professionale in continua crescita in cui la richiesta di lavoro cresce di anno in anno.