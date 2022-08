Sviluppo App: come creare un’applicazione efficiente

Lo sviluppo di un’applicazione prevede un lavoro che si svolge seguendo precisi step. Se eseguito correttamente, da persone esperte, il risultato finale è un prodotto altamente efficiente. Per lo sviluppo App Android l’attenzione dei realizzatori va nello specifico a questo sistema operativo per creare app capaci di funzionare in maniera efficiente.

Perché proprio il sistema operativo Android?

Si tratta del principale sistema operativo al mondo pensato per dispositivi mobili.

Ha avuto una veloce diffusione e un grande successo tra i programmatori e tra il pubblico. Questo è dovuto al fatto che Android, in quanto erede di Linux, non nasce dal nulla, all’improvviso, ma ha radici ben profonde nel mondo open source. Oggi questo sistema operativo è presente in diverse device come smartphone, tablet e televisori di ultima generazione.

Il successo tra gli esperti informatici e con il pubblico si deve al punto di forza di Android: l’adattarsi ad apparecchi di diversa tipologia e offrire un ampio ventaglio di prezzi, adatti a tutte le tasche.

L’abilità degli sviluppatori di App per Android è dunque data dal saper adattare il sistema operativo al dispositivo che lo ospiterà, in modo tale da renderlo efficiente e adeguato alla categoria di prodotto che verrà messa sul mercato.

Un lavoro specifico per lo sviluppo App Android

Quando si sviluppa una app ci sono alcuni passaggi comuni previsti per qualsiasi sistema operativo. Vi è una sequenza di operazioni che, se eseguita in modo serio e rigoroso, permette di avere un prodotto finito perfettamente funzionante.

Gli step sono 4 e possono essere facilmente elencati nei seguenti punti:

Progettazione . Dall’idea allo sviluppo delle anteprime grafiche (mockup) utili per verificare con il cliente l’impostazione del lavoro.

. Dall’idea allo sviluppo delle anteprime grafiche (mockup) utili per verificare con il cliente l’impostazione del lavoro. Creazione di un prototipo . Fondamentale per provare le funzionalità dell'app attraverso test operati da vari utenti.

. Fondamentale per provare le funzionalità dell'app attraverso test operati da vari utenti. Sviluppo della App . Dopo i test si procede con lo sviluppo vero e proprio della app, utilizzando la scrittura del codice sorgente.

. Dopo i test si procede con lo sviluppo vero e proprio della app, utilizzando la scrittura del codice sorgente. Test finali. La app viene testata in modo definitivo e in caso di errori o malfunzionamenti viene corretta prima di poter essere scaricata dal pubblico.

All’interno di ogni passaggio indicato è fondamentale per gli sviluppatori considerare il sistema operativo che supporterà poi la app, nel momento in cui l’utente effettuerà il download. Quando si parla di sviluppo App Android si deve tenere conto, tra le cose, del dispositivo. Nel caso di uno smartphone, ad esempio, si ha a che fare con un apparecchio con un utilizzo pressoché h/24, che non viene quasi mai spento, come invece avviene normalmente per un computer. Manca spesso quindi quel lasso di tempo, più o meno lungo, che permette al dispositivo di fare pulizia della memoria e dei file temporanei.

Android viene perciò sviluppato in maniera tale da lavorare per preservare il sistema e nello stesso tempo salvaguardare l'utente, evitando l’eliminazione delle app che si arrestano per un sovraccarico di lavoro del sistema operativo.

Anche le app, di conseguenza, vengono progettate e costruite tenendo conto delle caratteristiche peculiari del sistema operativo Android, delle sue diverse versioni e di conseguenza delle funzionalità possibili.