Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia partita con il botto

Dopo il momento inaugurale di sabato e la grande animazione di domenica con l’apertura dello stand gastronomico “Casa Nocciola”, la sfilata, i mercati, i giochi e gli spettacoli, l’appuntamento letterario e il finale in musica, il primo fine settimana della Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia ha subito registrato una grande affluenza di pubblico, partecipe con grande entusiasmo agli eventi in programma. Ecco le parole di Marco Zunino , Consigliere delegato a Turismo e Manifestazioni del Comune di Cortemilia: " Un grande successo, la Fiera è partita con una partecipazione davvero importante, sono transitate oltre 5.000 visitatori provenienti da ogni regione d’Italia e anche da Paesi stranieri. Erano anni ormai, soprattutto a causa del Covid, che non si vedeva così tanta gente a Cortemilia" .

Intanto, la programmazione continua con i prossimi eventi in calendario: in settimana, tra gli appuntamenti principali, l’Aperitivo Culturale di questa sera alle 18 a Palazzo Rabino, dove sarà presentato il libro “Langhe e Roero in bicicletta” di Beppe Conti, e l’appuntamento teatrale “Lascia che sia fiorito - Fabrizio De Andre e Luigi Tenco tra le ombre di Spoon River”, alle 21 nei locali del Convento Francescano. Giovedì alle 18.30, nel cortile tra la piazza Beppe Fenoglio e via Garibaldi si presenta il libro di Dino Rossello “La vita sul filo”, mentre alle 21 è prevista la Serata Danzante con l’orchestra “I Roeri”.