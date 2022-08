L'estate si avvia alla conclusione anche a Torino e provincia: temporali e instabilità soprattutto in montagna

Bollettino ultimo weekend di Agosto. Instabilità con rovesci e temporali per lo più in montagna, per Torino e provincia.





La pressione in quota tenderà ad abbassarsi con aumento dell’instabilità come già successo stamattina con alcuni rovesci sulle Alpi sudoccidentali. Di conseguenza almeno per oggi e domani avremo rovesci e temporali, soprattutto sulle zone alpine. Le temperature invece non subiranno apprezzabili variazioni se non durante i fenomeni, quindi localmente.



A Torino quindi avremo questa situazione: cielo irregolarmente nuvoloso sulle Alpi, schiarite più ampie sulle pianure. Dalla mattinata già possibili rovesci e temporali sulle Alpi nordoccidentali, in estensione dal pomeriggio a tutta la fascia alpina e valle d’Aosta. Stessa situazione domani. In pianura e in città possibilità di locali rovesci o temporali isolati soprattutto domani.

Temperature stazionarie, con valori massimi sempre sui 30/32 °C. Minime intorno 20/21 °C. Tuttavia l’umidità aumenterà, rendendo il caldo più afoso nelle ore pomeridiane. Localmente durante i fenomeni più intensi le temperature massime potranno risultare più basse, specie sulle Alpi.

Venti in generale assenti o deboli a regime di brezza di direzione variabile, possibili forti raffiche durante i temporali.





Da domenica 28 Agosto la situazione rimarrà simile anche nei giorni seguenti, anche se l’instabilità tenderà a diminuire ma ad essere ancora presente sulle zone alpine. Temperature ancora stazionarie e nella media del periodo.