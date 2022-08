SMAT: approvato dal Mims il progetto per la riduzione delle perdite

Il Mims, Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, ha pubblicato in data 24 agosto la graduatoria degli interventi ammessi al finanziamento da parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e riferiti a progetti di digitalizzazione, monitoraggio delle reti e riduzione delle perdite con l’approvazione del progetto “Trasformazione digitale della gestione dei sistemi acquedottistici dell’ATO3 Torinese e riduzione delle perdite idriche”, che vede l’Autorità d’Ambito ATO3-Torinese quale soggetto proponente e la SMAT che ha redatto il progetto in veste di soggetto attuatore.

L’intervento di € 66.123.570,00 è stato ammesso alla quota massima finanziabile, ovvero € 50.000.000 ed è il primo step di un ambizioso piano di infrastrutturazione digitale per complessivi 135 milioni di euro che ha come obiettivo la digitalizzazione ed il monitoraggio della rete di distribuzione di tutti i 290 Comuni facenti parte dell’ATO3, finalizzato alla riduzione delle perdite idriche.

Il piano di digitalizzazione prevede la realizzazione di una rete di trasmissione che, partendo da Torino coprirà tutta la città metropolitana sulla quale veicolare i dati dei contatori intelligenti e di altri sensori evoluti che permetteranno la modellizzazione dello schema idrico SMAT, il contenimento delle perdite ed il monitoraggio continuo dello stato di salute degli oltre 12.000 km di reti acquedottistiche.

“La rapidità con la quale la Conferenza dell’Ato 3 Torinese ed il Mims hanno vagliato ed approvato in tempi record il progetto predisposto da SMAT sul recupero delle perdite sono la dimostrazione che i nuovi strumenti del PNRR sono efficienti e riescono a coniugare la tutela e valorizzazione dei territori con la gestione sostenibile delle risorse idriche evitando aggravi sulle tariffe per i cittadini” commenta soddisfatta Loredana Devietti Goggia – Presidente dell’Autorità d’Ambito ATO3 Torinese.

“Dopo il finanziamento – sempre da parte del PNRR – dell’Acquedotto della Valle Orco, apprendiamo con soddisfazione questo ulteriore riconoscimento da parte del Mims che premia la capacità progettuale di SMAT e del suo Centro Ricerche, in grado di concepire, elaborare e proporre un intervento che sviluppa ed integra ricerca applicata, innovazione tecnologica ed efficienza operativa”, sottolinea Paolo Romano – Presidente di SMAT.

“La sinergia fra Autorità e Gestore ha permesso ancora una volta di sviluppare un progetto complesso ed avanzato, pensato per prevenire le emergenze idriche e che sarà di beneficio per l’utenza ed il territorio dell’Ambito Territoriale Ottimale ATO3 Torinese e – evidenzia il Direttore di ATO 3, Roberto Ronco – potrà senz’altro essere preso come esempio a livello nazionale per l’evoluzione digitale della gestione dei servizi idrici che consente una efficace riduzione delle perdite e un continuo monitoraggio delle reti, assicurando risultati tangibili e misurabili sulla base degli indicatori fissati da ARERA”.

“Il progetto prevede la realizzazione di una rete di telecomunicazione dedicata di tipo LoRaWAN che, partendo da Torino, coprirà tutta la rete idrica dei Comuni della Città Metropolitana (12.842 km di condotte, 617 impianti, 169 Punti Acqua SMAT, 1.431 serbatoi di accumulo, 207 impianti di pompaggio e 89 impianti di potabilizzazione) e alla quale saranno collegati oltre 380.000 contatori e la sensoristica specificamente studiata per il controllo attivo delle perdite di rete. Sì migliorerà sensibilmente la qualità complessiva del servizio idrico integrato a vantaggio degli utenti: ora non rimane che attuare tutto nei tempi oltremodo contenuti prescritti dal PNRR.” conclude Armando Quazzo – Amministratore Delegato di SMAT.