Il 29 agosto riapre h24 il pronto soccorso del San Lorenzo di Carmagnola

Il Pronto soccorso dell’ospedale San Lorenzo di Carmagnola riaprirà, 24 ore su 24, da lunedì 29 agosto.

Smentite dall'Asl To5 le voci che volevano uno slittamento della riapertura, è stata confermata la data già annunciata ad inizio luglio, quando era stato annunciato lo stop.

Lavori agli impianti elettrici

Una chiusura che, rispetto al passato, non è stata imposta dall'emergenza Covid, ma resa necessaria per un intervento per completare l'adeguamento e le modifiche agli impianti elettrici a seguito della separazione dei percorsi pulito e sporco.