Abbigliamento alla moda dei brand più fashion del settore, su Scuderistore.com

Dalle gonne alle camicie, passando per sneakers e accessori. Sono solo alcuni degli articoli che figurano tra gli scaffali digitali di Scuderi Store, e-commerce d’abbigliamento per tutta la famiglia. I prodotti sono espressione dei marchi più famosi del settore e sono in linea con i trend del momento. Senza dimenticare le spedizioni rapide, le promozioni periodiche e le transazioni online prive di ogni rischio.

L’obiettivo dell’e-shop è quello di offrire ad ogni cliente un capo che lo rappresenti e che rispecchi la propria personalità. Il catalogo include, ad esempio, t-shirt, sneakers, felpe, sandali, polo, abiti, leggings, gonne, costumi e diversi accessori, come cinture, guanti o cappelli. I prodotti sono accompagnati da sconti vantaggiosi e promozioni periodiche.

I brand selezionati sono quelli che hanno riscosso il maggior apprezzamento tra i fashion lover: Effek, Lacoste, Guess, Tommy Hilfiger, Armani Exchange, Calvin Klein, EA7, Liu Jo e Peuterey, solo per ricordarne alcuni.

A disposizione dell’utente è attivo un puntuale servizio di assistenza, sempre pronto a rispondere alle domande e risolvere eventuali dubbi. È fruibile tramite numero di telefono, e-mail e WhatsApp.

Le modalità di transazione disponibili assicurano la completa protezione. È possibile scegliere fra PayPal, carta di credito, bonifico bancario, in contanti al corriere o in tre rate senza interessi.

Per ciò che riguarda le spedizioni, invece, sono rapide e possono avvenire anche in 24 ore. In più, diventano gratuite per gli ordini di oltre 80 euro. Chi lo desiderasse, ha l’opportunità di ritirare il proprio acquisto presso uno dei punti vendita Scuderi Store.

Infine, come autorevole biglietto da visita per il portale giungono le oltre 1.100 recensioni verificate da Trustpilot, che registrano l’ottimo punteggio medio di 4,9/5.

