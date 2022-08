La Sacra di San Michele ha un nuovo vestito “online”

La Sacra di San Michele si presenta al grande pubblico web con un sito aggiornato, veloce e funzionale. Uno spazio virtuale che accompagna i visitatori alla scoperta dell'Abbazia attraverso la sua storia millenaria, l’arte e la spiritualità, ma anche alle molteplici attività quotidiane svolte dai Padri Rosminiani. Sono presenti approfondimenti sull'architettura e le opere d'arte che si possono osservare durante la visita. Interessante il tour virtuale che, attraverso punti d'interesse e video, conduce il visitatore dal Sepolcro dei Monaci alla Torre della Bell’Alda, percorrendo luoghi solitamente non aperti al pubblico. Non mancano poi le pagine con tutte le informazioni utili, tra cui gli orari, “come arrivare”, i percorsi di visita e il meteo in tempo reale, visibile grazie al collegamento con la stazione metereologica recentemente installata. La vera novità del sito è la sezione dedicata alle donazioni e alle campagne per il mantenimento e restauro della Sacra, come l'iniziativa "Adotta uno scalino”. In questo modo, grazie ad un piccolo contributo, è possibile sostenere gli interventi di restauro e conservazione e associare simbolicamente il proprio nome a uno degli scalini della Sacra di San Michele. Insomma, in attesa della visita in vetta, è possibile, semplicemente collegandosi alla pagina sacradisanmichele.com dedicare un po' di tempo all'arte, alla religiosità e alla storia del Piemonte.