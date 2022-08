Tornano a casa gli orfani ucraini ospitati a Castellamonte. Tra loro anche il gatto Simba, unico sopravvissuto per Sasha [FOTO]

Sasha (nome di fantasia) ha otto anni e abitava a Mariupol. Un giorno tornando da scuola a casa non l'ha più trovata, così come i suoi genitori e nonni. Tutti spazzati via ed uccisi durante un bombardamento. Unico sopravvissuto Simba, il suo gatto, che l'ha accompagnata nel suo viaggio in Italia ed è diventato una mascotte. Insieme a lei altri venti orfani dai 7 ai 18 anni, bambini e ragazzi che la guerra ha reso orfani o che lo erano già prima del conflitto.

Ospiti a Castellamonte

Il gruppo di ventuno maschi e femmine, tutti provenienti da Mariupol e zone limitrofe, è arrivato in Piemonte lo scorso 5 luglio. Per quasi due mesi sono stati ospiti a Castellamonte. La cittadina del Canavese ha aperto le sue porte a questi giovani profughi. Padre Angelo ha messo a disposizione l'oratorio della sua parrocchia, riconvertito in dormitorio/sala giochi/area studio grazie al suo impegno e un importante aiuto economico di Borello Supermercati. Ad assistere i ventuno ragazzi l'associazione Memoria Viva, che grazie ad alcuni contatti con la Polonia e la Romania nei mesi precedenti aveva già attivato un ponte umanitario per mandare cibo, farmaci e altri beni di prima necessità in Ucraina.

In campo il paese

Anche le famiglie di Castellamonte hanno deciso di adottare temporaneamente gli orfani. Molti i nuclei che in questi due mesi si sono recati al centro di accoglienza temporaneo per dare concretamente una mano, lavare i vestiti dei ragazzi e preparare loro anche da mangiare. Ma oggi è stato il tempo dei saluti.

Il ritorno in Ucraina