I migliori smartphone top di gamma del 2022

Quando si parla di dispositivi tecnologici che sono praticamente in mano a tutti, è inevitabile pensare immediatamente agli smartphone, anche grazie alla rivoluzione portata dall’industria 4.0. Ecco, proviamo ad andare alla scoperta dei migliori smartphone top di gamma di quest’anno, anche per via del fatto che le distanze tra i vari colossi produttori si sono ridotte e la qualità complessiva di tali device ha fatto senz’altro un passo in avanti.

Stando a una prima valutazione superficiale, le caratteristiche dal punto di vista tecnico dei vari top di gamma lanciati sul mercato non sono molto dissimili. Quello che cambia maggiormente è senz’altro il fatto di riuscire a sfruttare l’hardware a disposizione in maniera del tutto diversa. Di conseguenza, è chiaro come, anche se appaiono tutti identici, in realtà le differenze ci sono eccome. Al giorno d’oggi, tra l’altro, gli smartphone vengono usati per gli scopi più differenti, come ad esempio prenotare un viaggio oppure accedere ai siti per giocare alle slot online , quindi devono essere il più flessibili possibile.

One Plus 10 Pro, economicamente il più conveniente

Lo OnePlus 10 Pro ha il suo principale punto di forza dal punto di vista economico. Infatti, il prezzo è decisamente conveniente, ma bisogna sottolineare come, in confronto anche ad altri device top di gamma presenti sul mercato, non raggiunge un livello di eccellenza assoluta.

Questo dispositivo mobile riesce a garantire sempre un buon funzionamento, mentre dal punto di vista estetico è senz’altro interessante e, per certi versi, anche piuttosto originale. Detto questo, però, non si può non sottolineare come non ci sia un solo aspetto che lo possa differenziare rispetto agli altri device della concorrenza di pari livello. Certo, lo OnePlus 10 Pro va inserito di default tra i migliori smartphone al top di gamma, ma non è il classico modello da avere a tutti i costi.

Il Samsung Galaxy S22

Il 2022 si sta rivelando un’annata in cui le novità tecnologiche stanno spuntando come funghi. Proprio per questo motivo forse non si è apprezzata abbastanza la qualità del nuovo Samsung Galaxy S22. Nello specifico, è la versione Ultra quella da tenere d’occhio. Certo, il prezzo di questo smartphone è veramente notevole, ma al contempo alzi la mano chi è in grado di individuare una combinazione più efficace sul mercato quando si parla di qualità e di completezza in termini di funzionalità.

Tra i punti di forza del Samsung Galaxy S22 troviamo senza ombra di dubbio la qualità che caratterizza la fotocamera. Nello specifico, si toccano dei livelli di perfezione incredibili per quanto riguarda le foto che vengono scattate in notturna. Al contempo, però, non si può non ribadire l’integrazione con la S-Pen, che fa pensare senz’altro al Samsung Galaxy Note.

Oppo ci prova con il Find X5 Pro

Anche se si tratta di un modello che presenta un costo molto elevato, è bene mettere in evidenza come in questo elenco non può mancare pure l’Oppo Find X5 Pro. Si tratta di un device senz’altro originale. Tra le principali caratteristiche dell’Oppo Find X5 Pro troviamo senz’altro il fatto di avere delle forme decisamente curiose. La lavorazione di questo dispositivo mobile è stata effettuata con un materiale come la ceramica.

Scendendo ancora di più nello specifico, tra i punti di forza dell’Oppo Find X5 Pro troviamo anche il processore, che si occupa dell’elaborazione delle foto. Si tratta di un device completo sotto ogni aspetto, ma anche estremamente potente. Certo, l’ambizione di collocarsi in una simile fascia di prezzo è da rispettare, ma la problematica principale sarà quella di far capire a tutti quanto si tratti di un modello effettivamente di qualità.

La proposta di Motorola

Tra le sorprese che hanno lasciato un po’ a bocca aperta tanti addetti ai lavori nel corso di questo 2022 troviamo certamente il nuovo Motorola Edge 30 Pro. Si tratta di uno smartphone che fa della completezza il suo punto di forza principale, anche se non è certo l’unico. Anche sotto il profilo economico, infatti, questo device lanciato da Motorola riesce ad essere notevolmente competitivo, dal momento che presenta un prezzo piuttosto vantaggioso, che si è ridotto tra l’altro ancora dopo che sono trascorsi un po’ di mesi dalla data in cui è stato presentato.

Ebbene, il Motorola Edge 30 Pro si caratterizza per proporre una lista di caratteristiche tecniche davvero di alto livello. In effetti, è in grado di offrire delle performance davvero di tutto rispetto. D’altro canto, però, è necessario sottolineare come ci sia ancora qualche neo. Ad esempio, quello che riguarda il comparto fotografico, dal momento che il Motorola Edge 30 Pro non è ancora arrivato, come fotocamera, al livello dei top smartphone di gamma presenti sul mercato.

Realme GT 2 Pro

Nell’elenco dei migliori smartphone top di gamma del 2022 non può ovviamente mancare il Realme GT 2 Pro. Si tratta di una soluzione che fa della notevole originalità uno dei suoi principali pregi, tenendo conto che offre ad esempio una cover creata in polimeri con plastica riciclata. Dal punto di vista tecnico, le caratteristiche sono senz’altro di notevole fattura, ma tra i principali punti di forza di questo modello troviamo il prezzo, decisamente allettante per tanti utenti. Pure in questo caso, il comparto fotografico non riesce a toccare livelli di eccellenza raggiunti dai competitors.