Degrado per la bocciofila Biberon, Iannò (Torino Bellissima): "Diventi isola verde digitale" [FOTO]

E a chiedere una nuova vita per la struttura, tramite un'interpellanza, è il consigliere comunale di Torino Bellissima Pino Iannò. Un atto che arriva a pochi mesi di distanza da quello presentato a febbraio 2022 dallo stesso gruppo consiliare in Circoscrizione 2. All'epoca l'amministrazione cittadina aveva mostrato interesse ad una riqualificazione di piazza d’Armi mediante un concorso di idee, intervenendo anche sulla bocciofila. Un'intervento necessario, considerando che la zona fino al 2025 sarà sede delle Atp Finals.

Accanto alla struttura in stato di degrado esiste la bocciofila La Baraonda, capace di soddisfare le esigenze dei cittadini che vogliono giocare a bocce. Da qui la proposta di Iannò di convertire il Biberon, sul modello di quanto accaduto in altre città italiane, in "un'isola verde e digitale provvista di sedute, panchine, zone relax dove poter leggere, studiare, lavorare al computer e utilizzare i propri dispositivi elettronici e organizzare eventi culturali all’aria aperta". Oltre questo la richiesta è di installare anche "strutture con pannelli fotovoltaici in grado di generare elettricità autonomamente e materiali