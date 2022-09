Gianluca Gavazza: “Storia, religione e tradizione sono ingredienti fondamentali della Festa Patronale del Beato Angelo Carletti”

"Chivasso ha una lunga vocazione commerciale ed agricola - afferma il consigliere regionale chivassese Gianluca Gavazza -. Con la sua posizione baricentrica sulle direttrici per Milano, Aosta, Torino, e per il collegamento con due importanti aree come quelle del Canavese e del Monferrato, nasce come punto di incontro e di scambio; due concetti che si materializzano proprio nella concreta realizzazione di un mercato. E il mercato di Chivasso è sempre stato un luogo di commercio, ma anche un’occasione di crescita, di confronto e di cultura”.

Tradizione, agricoltura, imprenditorialità agrozootecnica e uno sguardo rivolto al futuro del territorio, sono i temi che dominano la tradizionale Fiera agricola e commerciale, ospitata al Parco del Mauriziano e nel centro cittadino, con un’edizione speciale e particolarmente ricca del mercato settimanale.

“La Fiera di Chivasso è da sempre la fiera dell’agricoltura e del bestiame del nostro territorio. Una tradizione, la nostra, rurale e contadina agricola - precisa il consigliere regionale Gianluca Gavazza -. Fino al 2007 la città aveva un mercato del bestiame tra i più importanti a livello regionale e nazionale, ma i cambiamenti sulle modalità di contrattazione e vendita dei capi di allevamento, ne avevano decretato l’inevitabile declino. Il lavoro di chi fatica sulla propria terra va sempre rispettato, perché non è un lavoro facile: anche oggi, che ci sono le macchine, il lavoro agricolo è in balia dell’imprevisto, del tempo meteorologico, ma anche del tempo cronologico, della natura”.

“La Regione Piemonte non può che essere sensibile al lavoro dei nostri agricoltori. Dal punto di vista strutturale, il 36% del territorio della regione è destinato alla produzione agricola. Il numero delle aziende è di circa 52.000, con 70.000 addetti, con un aumento, negli ultimi anni, dei titolari con meno di 40 anni - evidenzia Gianluca Gavazza, consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Piemonte -. Il principale elemento fondante del successo delle produzioni agroalimentari piemontesi è rappresentato dai prodotti di qualità certificata DOP e IGP, ovvero legati al territorio di origine: in Piemonte sono 23 le denominazioni nel settore alimentare e 59 nel settore del vino. La ricchezza del territorio piemontese è anche riconosciuta in 332 produzioni tipiche regolamentate sotto la dicitura PAT, Prodotto Agroalimentare Tradizionale. Il biologico è in crescita, particolare attenzione è poi posta alla tutela dei prodotti e alle campagne di educazione alimentare”.

“Un grazie per l’organizzazione dell’evento e dei festeggiamenti - conclude il consigliere regionale del territorio - va al presidente della Pro Loco Chivasso "L'Agricola" Davide Chiolerio, al sindaco Claudio Castello, all’amministrazione tutta e ai molti volontari che con grande impegno e dedizione, fanno sì che la Patronale del Beato Angelo Carletti non perda il suo valore storico”.