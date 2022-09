Le bocciofile torinesi verso nuova vita. Informatica e corsi contro le truffe

Bocce e gioco delle carte. Se un tempo era questo il binomio che accompagnava la pensione di tantissimi anziani, nel 2022 i tempi sono cambiati. Se è vero che molte bocciofile di Torino sono frequentati da appassionati delle sfere e della briscola, è altrettanto vero che molte strutture hanno chiuso o sono in decadenza. Da qui la necessità di ripensare alla loro vocazione.

A Torino popolazione sempre più anziana

Va in questa direzione la mozione presentata dal consigliere del Pd Simone Tosto, che vuole impegnare la giunta a "promuovere e sostenere tutte le iniziative di invecchiamento attivo". Nel capoluogo piemontese, così come nel resto d'Italia, ci sono sempre più anziani. Nel nostro paese, nel 2016, gli ultra 65enni erano 13.4 milioni, cioè il 22% della popolazione. A Torino l’età media è in costante aumento: nel censimento 2021 risulta essere 47.4 anni.