Una navetta per raggiungere The Others: collegamento con la Metro Italia '61 e l'Oval

La XIII edizione di The Others Art Fair è alle porte e dopo anni nel Padiglione delle Esposizioni si sposta al Centro Internazionale di Formazione dell’ILO (ITCILO), in viale Maestri del lavoro 10 a Torino, all'interno del Padiglione Americas 2 .

Per permette di raggiungere la nuova location, è stato messo a disposizione del pubblico (fino a esaurimento posti), un servizio navetta gratuito che negli orari di apertura della Fiera collegherà andata e ritorno l’ingresso dell’ITCILO con la Metro Italia ‘61 e l’entrata dell’Oval al Lingotto, con partenza ogni 15 minuti circa, dal pomeriggio di giovedì 31 ottobre fino alle sera di domenica 3 novembre.

Gli orari

31 ottobre:

dalle 17 alle 21: ITCILO <–> METRO ITALIA ’61 <–> OVAL (andata e ritorno)

dalle 21 alle 22: ITCILO > METRO ITALIA ’61 (solo andata)

1-3 novembre:

dalle 12 alle 20: ITCILO <–> METRO ITALIA ’61 <–> OVAL (andata e ritorno)

dalle 20 alle 21: ITCILO > METRO ITALIA ’61 (solo andata)

Sulle rive del Po, invece, il pubblico potrà usufruire di tutti i servizi del Campus: dal ristorante alla carta al self service, tra le ricette provenienti dal mondo e la cucina multietnica, senza dimenticare l’area chill-out esterna sul prato, tra bar e lounge sia interna che esterna, affacciata sul parco del Valentino, per un momento conviviale che avvicini l’arte al pubblico, ma che spinga anche l’incontro fra artisti, curatori, critici, collezionisti, intellettuali e giovani.Per info: