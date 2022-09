Progetta e acquista i tuoi mobili su misura online in maniera facile e veloce

Realtà che da svariati anni rappresenta una delle principali eccellenze nel settore, Mobile su Misura permetterà di realizzare i tuoi sogni e, finalmente, creare uno spazio dove sentirti veramente a tuo agio. Nato a Torino nel 2009 da un'idea di Comerlegno S.r.l., azienda di arredamenti su misura presente sul mercato da oltre 30 anni, il sito di e-commerce nel corso degli anni ha saputo costruirsi una solida reputazione. Il sito è stato pensato appositamente per la creazione online e l'acquisto di mobili su misura, in maniera tale da poter vivere all'interno di un ambiente confortevole, che sia la propria casa o l’ufficio.

Come vengono realizzati?

Sin dal primo giorno di attività, lo scopo principale dell'azienda è stato quello di soddisfare la totalità delle esigenze della clientela. Proprio per tale ragione, il sito propone diverse soluzioni, adatte sia a un'abitazione sia a un locale commerciale. Creando i tuoi mobili personalizzati, ti riconoscerai in ciò che ogni giorno arreda i tuoi spazi, rendendo inoltre ogni ambiente più ospitale e accogliente.

Dagli armadi alle cabine armadio, dalle librerie ai mobili tv passando per le scrivanie, il negozio online mette a tua disposizione le più svariate soluzioni, acquistabili a prezzi contenuti e pensati appositamente per durare nel tempo e garantire prestazioni ottimali. Ogni singolo mobile configurato online, infatti, viene realizzato mediante l'utilizzo di materiali di altissima qualità e lavorazioni di alta precisione, in grado di attribuire al mobilio una resa estetica eccellente e maggiore durevolezza nel tempo.

Perché acquistare un mobile su misura?

Scegliendo di acquistare un mobile sulla piattaforma, avrai la certezza di arredare qualsiasi ambiente con dei pezzi unici, creati da te in maniera tale da rispecchiare i tuoi gusti e, soprattutto, al fine di utilizzare al meglio gli spazi a disposizione.

Gli esperti dell’ufficio tecnico e tutti gli operatori dell'azienda cercheranno di soddisfare ogni tua richiesta, producendo mobili dal design unico tramite l'impiego di macchinari all'avanguardia per lavorare i derivati del legno.

In poche parole, realizzando i tuoi mobili su misura sull'apposito sito e usufruendo dei servizi di configurazione online messi a disposizione, avrai la possibilità di sentire veramente tuo ogni ambiente.

Mobilio per la casa

Arredare la propria abitazione con mobili personalizzati consente di attribuire a questa maggior prestigio e, soprattutto, permette di suddividere e organizzare al meglio gli spazi. Per la casa, Mobile Su Misura ha pensato a diverse soluzioni, utilizzabili in ambienti come salotto, cucina, camera da letto e bagno. I pensili, le librerie, gli armadi a muro, i mobili angolari e quelli per la lavanderia potranno essere realizzati in pochi istanti e assemblati con altrettanta facilità.

Arredi per negozi e uffici

Di grande rilevanza all'interno del negozio sono anche i mobili destinati all'ufficio o a un'attività commerciale. Con la grande qualità che ha sempre contraddistinto il lavoro svolto dalla ditta, Mobile Su Misura si impegna a realizzare scrivanie, armadi a porta e basi porta dossier per l'ufficio, oltre a banconi e scaffali per i negozi.

Accessori vari

Nonostante gran parte del lavoro aziendale consista nella produzione e nella vendita di arredi, il sito permette ai propri clienti di acquistare anche alcuni accessori, maniglie e pomelli per armadi, librerie e scrivanie, o ruote e piedini per basi soggiorno e cassettiere.

Come creare il mobile adatto alle proprie esigenze

Progettare i propri arredi non è mai stato facile. Mobile Su Misura permette, infatti, di velocizzare in maniera notevole tale compito consentendoti di procedere con la progettazione direttamente dal sito web. Una volta scelta la tipologia di mobile non resta che proseguire inserendo le misure desiderate, scegliendo l'allestimento e inserendo eventuali elementi aggiuntivi. Il passaggio successivo consisterà nella scelta dei colori e in quella delle maniglie e con l'inserimento dei dati relativi alla consegna.

Lo shop consente di ricevere senza alcun costo aggiuntivo il mobile acquistato, che verrà consegnato gratuitamente sotto casa, il kit di montaggio, dotato di tutta la ferramenta, le istruzioni e persino gli attrezzi necessari per un montaggio fai da te “a regola d’arte”.

È comunque sempre possibile richiedere la consegna al piano e il montaggio dei mobili a cura di aziende specializzate, il preventivo del servizio verrà subito visualizzato in base alle caratteristiche dei mobili presenti nel carrello.

Una soluzione su misura per ogni esigenza.