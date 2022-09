Recuperare le foto cancellate con Tenorshare 4DDiG Data Recovery

Tutti ci siamo trovati, almeno una volta, in una situazione simile: voler recuperare foto cancellate, per sbaglio, dal nostro dispositivo, che sia uno smartphone o un laptop. Infatti, è veramente un peccato vedere il cestino delle foto pieno di ricordi a cui non poter accedere. In questi casi, molte persone decidono di arrendersi e abbandonare per sempre le foto cancellate. Ma non sempre tutto è perduto. Per fortuna, alle domande ‘ si possono recuperare le foto cancellate?’ oppure ‘ dove posso ritrovare le mie foto cancellate?’ vi possono essere delle risposte.

Ripristinare le foto cancellate dal dispositivo PC o Mac : è possibile?

Infatti, è possibile poter recuperare foto eliminate definitivamente da pc o dal tuo computer, ed è molto più semplice di quello che può sembrare. Anche la situazione più drammatica apparentemente, o senza uscita, come ad esempio recuperare foto cancellate da macchina fotografica, può trovare una soluzione sul web. Infatti, ci sono tantissime app per recuperare foto cancellate o programmi adatti su internet, che possono aiutarti a dover risolvere quest’impresa. L’importante è saper affidarsi nelle mani di un’azienda esperta e scegliere un prodotto che ti possa soddisfare.

Come posso recuperare le foto eliminate dal mio pc?

In realtà, se vai online e digiti sulla barra di ricerca ‘recuperare foto eliminate definitivamente’ oppure ‘ripristino foto cancellate’, potrai trovare numerosi metodi, che differiscono in base al dispositivo che utilizzi o dal metodo che vorresti usare. Generalmente, la gente trova più difficoltà nel recuperare foto cancellate dal pc: ad esempio riprendere file eliminati di recente da Mac o recuperare foto cancellate da Windows, poiché sono formati da più cartelle e memorie o non riescono a utilizzare il processo di back-up delle informazioni, come da telefono.

In questo caso, la soluzione migliore è appunto quella di poter utilizzare un’applicazione per recuperare foto, così che tutto il processo sia svolto in un unico posto e l’applicazione stessa ti possa aiutare, indicandoti dove cercare le informazioni, nella memoria del pc e, più generalmente, mostrandoti i passaggi da seguire. Ma quale può essere l’applicazione di recupero file più giusta per te e il tuo dispositivo?

Se stai cercando l’applicazione di recupero foto che ti possa offrire il miglior servizio disponibile sul web, certamente la soluzione migliore sarà quella di scaricare e affidarti a Tenorshare 4DDiG Data Recovery. Infatti, Tenorshare 4DDiG Data Recovery è un’app fatta in special modo per poter recuperare foto, sia per Windows che Mac.

L’applicazione viene utilizzata come uno strumento di recupero dati all-in-one, flessibile per ogni bisogno e necessità in cui ti possa trovare, come, ad esempio un errore personale fino anche ad affrontare problemi informatici più gravi, come un attacco da parte di un virus o se hai unità danneggiata o accidentalmente formattata. Tenorshare 4DDiG Data Recovery presenta tantissime caratteristiche utili, che possono aiutarti nel compito del recuperare le foto cancellate pc:

· Opzioni di filtri avanzati, per aiutarti nella ricerca di un particolare tipo di file oppure in una sezione del tuo dispositivo, in cui vorresti o credi di trovare il file

· Lettura e supporto di più di mille formati diversi, tutto in poche semplici mosse dai più semplici, come quelli per foto JPEG, PNG, GIF, fino ad arrivare a file di tipo più complesso, come diversi file system, tra cui NTFS, exFAT e FAT 16 / 32.

· Supporto di diversi tipi di archiviazione dati: essendo un tipo di programma all-in-one, potrai utilizzarlo per recuperare le foto e i tuoi file da tantissimi tipi di dispositivi: dal pc, al telefono, fino agli hard-disk, carte SSD, fotocamere, lettori musicali e molto altro.

· Gestione di ogni tipo di recupero foto, dai file più semplici, come foto eliminate, fino ai file più complessi o corrotti.

· Semplicità nell’utilizzo, quindi adatto anche ai meno esperti, poiché richiede veramente pochissimi passaggi e ti guida, mostrandoti passo per passo, quali sono gli step necessari per completare il recupero dei dati.

In questo modo, recuperare le foto cancellate sarà più semplice che mai.

Come recuperare le foto eliminate con Tenorshare 4DDiG Data Recovery: gli step da seguire

Tenorshare 4DDiG Data Recovery ha un iter di utilizzo molto semplice, che può essere diviso in semplici passi da seguire e che ti richiederanno pochissimo tempo, così da recuperare foto eliminate in pochissimo tempo. Una volta che hai installato il programma, che puoi scaricare tramite la piattaforma online, basta aprire l’applicazione e seguire questi passaggi:

Nella schermata principale del programma, potrai visualizzare tutte le tue unità e cartelle, da cui puoi fare il recupero foto o file, assieme alle diverse posizioni per il ripristino foto. Da lì, prova a cliccare la cartella in cui vorresti recuperare foto pc o file e cliccare sul Button Scansione.

Da questo momento in poi, il programma farà la scansione di tutti i tuoi file, per poter vedere le foto cancellate o i file che vorresti recuperare, anche video, estensioni o file web di ogni tipo. Da qui, puoi semplicemente cliccare su ‘Vista File’ e, una volta scelto il file, puoi cliccare su ‘Recupero’.

Da qui, il tuo programma comincerà da solo il processo di recuperare foto cancellate da pc o di altri tipi di file. Infine, potrai scegliere con più accuratezza recuperare foto o file più utili e selezionare la cartella o l’unità in cui salvarle.

Come è possibile poter notare, il programma richiede veramente il minimo sforzo, per poter ottenere il massimo dei risultati, senza stress aggiuntivi, richieste o particolari abilità. È possibile utilizzare l’applicazione per ripristinare foto cancellate senza fare alcuno sforzo.

Il programma è molto semplice da utilizzare, come è possibile notare sin dall’inizio. Nonostante questo, è normale che si possano creare, così come per tutti i programmi, delle domande e dei dubbi sul suo utilizzo. Queste occasioni si possono verificare specialmente in alcuni casi speciali o meno comuni, così come recuperare foto cancellate dal pc formattato o recupero file da Mac danneggiati. Ecco le domande più comuni e le risposte più adatte:

1. Come recuperare foto eliminate definitivamente Google foto?

Recuperare foto eliminate dal PC o dal telefono è molto semplice sulla piattaforma di Google Foto, in quanto essa ti da la possibilità di poterle riprendere entro un lasso di tempo di 60 giorni. Per recuperare foto pc da questo programma, ti basta entrare in Google Foto, entrare nella sezione ‘Raccolta’ all’interno del menù di base e infine cliccare sull’icona del ‘Cestino’. Da lì, ti farà scegliere quali file vorrai recuperare. Infine, basta selezionare ‘Ripristina’ e il gioco sarà fatto. Così, potrai recuperare foto cancellate da Mac, da telefono e molto altro.

2. Come recuperare file cancellati dal Cestino del cellulare?

Se invece il tuo obiettivo è quello di dover recuperare foto che sono state eliminate da telefono e sono nella sezione ‘Cestino’ del cellulare, il modo giusto per poterle ripristinare è il seguente. Innanzitutto, bisogna fare una distinzione fra i due sistemi operativi più comuni: iOS, della Apple, e Android.

In entrambi ci sono dei sistemi di cloud che possono recuperare le informazioni delle foto. In quel caso, basta andare nella sezione ‘Cestino’ o ‘File eliminati’ e selezionare quei file che vuoi recuperare, così da ripristinarli. Nel caso di Android, molto spesso il back up delle foto e la loro gestione viene affidata a programmi di cloud storage e siti come Google Foto, OneDrive e DropBox. Invece, i telefoni della Apple utilizzano, in maggioranza, il servizio di cloud storage interno dell’iOS, ovvero iCloud. I procedimenti per poter recuperare le foto dal Cestino, in entrambi i casi, sono molto simili, in quanto si differenziano principalmente dall’utilizzo di termini diversi per chiamare le sezioni.

Se non riesci a recuperare le tue foto in questo modo o i tuoi file sono stati danneggiati da un virus o un malfunzionamento, è possibile poter utilizzare delle applicazioni di recupero delle foto o file necessari, come Tenorshare 4DDiG Data Recovery. Con questo metodo, il ripristino delle foto sarà molto semplice e richiederà pochissimi passaggi.

3. Come recuperare foto cancellate dopo 60 giorni?

Come è stato accennato nella parte precedente, la memoria del tuo telefono o del pc, soprattutto da applicazioni come Google Foto, ha una funzione per cui ‘lascia in stallo’ le foto per un massimo di 60 giorni, così da poter fare un recupero foto dal tuo Mac o di un altro dispositivo in modo semplice. Se invece, vuoi recuperare file più vecchi e che oltrepassano quella soglia di tempo, bisogna usare un altro modo. Ci sono diversi metodi, che ti richiedono di fare il back-up, ma quello più semplice è scaricare un programma come Tenorshare 4DDiG Data Recovery che ti possa aiutare a recuperare foto eliminate da Mac, windows e molto altro.

Tenorshare 4DDiG Data Recovery è una delle migliori applicazioni sul mercato per poter recuperare foto cancellate su Mac, windows, telefono e molto altro. Questo programma ti aiuterà, rendendo la gestione dei tuoi file personali, dalle foto fino ai file web e di archivio decisamente più semplice di quello che può essere normalmente. Qualunque situazione, in cui ti sembrerà di aver perso irrimediabilmente dei file importanti o delle foto che sono a te care, potrà trovare una soluzione. Con un semplice e piccolo investimento, potrai recuperare ogni tipo di file e avere tutto in modo semplice.