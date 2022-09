L'Oroscopo di Corinne: ecco cosa ci dicono le stelle per la prima settimana di settembre

ARIETE : Questa, per qualche arietino, è stata un’annata complicata nel corso della quale tutto sembrava andare storto ma adesso, con l’arrivo della stagione autunnale, inizierete a tirare boccate di ossigeno e malgrado vi tocchi ancora portare pazienza avrete le idee più chiare su quello che non riuscivate a capire o vi faceva penare. In ambito sentimentale leggete tra le righe perché solo così comprenderete le intenzioni di chi esplicitamente non le vuole dire… Un responso vi tranquillizzerà.

TORO : E dopo le vacanze aspettatevi una settimana fermentata per le finanze, la famiglia, il ménage, l’attività, annesse delle incombenze da portare a termine, un aggeggio da aggiustare, la soluzione di un problemino, una novella pazzerella e un combino stuzzichino. Lo stress esploderà tramite disturbi su base emotiva mentre una dieta stringata ridimensionerà pancetta, colesterolo, glicemia. Qualche nativo riceverà una proposta allettante altri aderiranno a fiere o tavolate.

GEMELLI : È la solita solfa: vi fate in quattro per gli altri e in cambio ricevete schiaffi morali… Non sarebbe ora di guardare la realtà in faccia ed infurbirvi? Se l’anno ha riservato amarezze sappiate che il sole tornerà a splendere su sogni in procinto di realizzarsi e confidate in un Giove allegrotto che vi sosterrà in un investimento, un affare o una vincita malgrado subentrino delle intolleranze umane o alimentari… Tendenza a spaccare oggetti, fastidi ad un mezzo meccanico e sabato incasinato.

CANCRO : Riusciranno gli ultimi raggi del cocente sole a donarvi delle giornate decorose? Sicuramente sì e, grazie ad un supporto astrale e uno morale, una mozione stuzzicante, un cruccio svanente, reperirete un po’ di tranquillità… Unico neo: delle mattinate agitate, dei conteggi da riesaminare, un tipo da strapazzare, una questione da sistemare, un momento di stanchezza, una donna da tranquillizzare e un’altra da schivare. Invito, telefonata o visita sbalordente. Dolori alle articolazioni.

LEONE : Forse speravate in una maggiore magnanimità da parte di stelle così monelle dal contribuire a sconquassare piani ed intenti rimanendo amareggiati da un contesto o personaggio indigesto. Non abbacchiatevi ed approfittate del buon Giove per organizzarvi a puntino, variare qualcosa nell’abitazione, ottimizzare ciò che sta a cuore… Su svariati fronti diverse cose miglioreranno e qualcosa di carino vi rallegrerà. Torpore mattutino o corrucci per anziani. Domenica festaiola.

VERGINE : Se ritornati alla normalità cercate di pianificare ciò avete in mente di effettuare visto che non potete permettervi di dormire sugli allori o di sbagliare… In ambito privato o materiale l’incredibile busserà alla porta inducendovi a compiere una scelta o chiedere consigli ad un esperto così come un parente od amico abbisognerà di sostegno o di una parola di conforto. Nel contempo riceverete una novella impensata e nel week end combinerete qualcosa di stuzzichino assieme ad una allegra brigata.

BILANCIA : E così anche l’estate sta per fare fagotto lasciandovi in balia di una stagione che auspicate migliore! Già perché in qualsiasi modo li abbiate trascorsi i mesi antecedenti hanno lasciato un’impronta ardua da dimenticare. Nei prossimi giorni invece avrete un mucchio di faccenduole da sbrigare, una storiella da definire o, se ben accoppiati, da attizzare, degli amiconi da ricontattare, delle memorabili serate, una femmina da inquadrare e un uomo da ammansire. Fastidi allo stomaco o agli occhi.

SCORPIONE : Accantonate i brutti pensieri e datevi una smossa… Avrete tante di quelle cosucce da sbrigare dal non potervi permettere di dormire sugli allori. Amore, attività, soldini, richiederanno temerarietà al fine di non ribeccare cantonate scansabili con la prudenza… Recatevi a trovare una conoscente capace di infondere tranquillità e tanti dilemmi si dilegueranno. Il periodo appare adatto a cure disintossicanti od estetiche. Opportunità di trovarvi in mezzo a gente simpatica e carismatica.

SAGITTARIO : Il primo quarto di Luna che il 3 settembre si forma nella vostra costellazione vi aiuterà a guardare fiduciosamente all’avvenire, tirare respiri di sollievo, individuare le intenzioni di un individuo sibillino, riuscire in un intento o smuovere una condizione di ristagno. Un occasionale incontro desterà perplessità perché proprio occasionale non lo sarà… Pure in casa qualcosina si smuoverà e in amore vi aspettano buffe scoperte e tante novità. Preparativi per un evento di immane rilievo.

CAPRICORNO : Ed eccoci giunti a settembre: periodo di funghi, uva, scuole riaprenti e speranze latenti… Ad essere sinceri il mese potrebbe essere iniziato con le paturnie, un fracco di faccende da sbrigare, un acciacco da curare, delle ugge per un testardo familiare, dei soldi da sborsare o un patema da semplificare. Dinanzi ad un bivio non agite d’impulso ma riflettete a lungo partendo dal presupposto che poi indietro non si può più tornare mentre un figliolo preoccuperà o strabilierà.

ACQUARIO : Dubbi e sospetti non son concessi e soltanto il fiuto sarà di ottimo aiuto al fine di scoprire una marachella o districare una aggrovigliata matassa… I giorni scorreranno velocemente e tante risultano le cosine da fare e disfare da non accorgervi nemmeno del tempo che passa… Se ve la siete spassata ora tornerete fiaccamente al rusco mentre in ambito sentimentale si presagiscono degli equivoci da chiarire o un partner a cui fare la paternale. Adesione a cene o spettacolini.

PESCI : La pace interiore appaga sensi e cuore… Rimembratelo in questo strampalato lasso temporale dove gli imprevisti sembrano trasbordare e le persone stupire … Soltanto guardando avanti con ardore non spegnerete quei sogni nicchianti nel cassetto e una rogna scampata vi farà tirare dei lunghi ossigenanti respiri … Possibile recupero di una sommetta alternato ad uno sborso indecoroso. Disturbi connessi a gola, circolazione, cervicali o alimentazione. Domenica buffa.

E che le stelle settembrine siano un po’ più indulgenti e meno birichine…