+Europa si presenta a Torino, Bonino: "Scelta tra me e Meloni. La destra spaventa"

"Io non sono Giorgia, sono Emma. Lo dico non per arroganza ma perché in queste due figure si incarna la differenza tra la coalizione di centrodestra e +Europa, che è in quella di centrosinistra". Va dritta al punto Emma Bonino, capolista al Senato Piemonte 1 di +Europa, intervenendo via web alla presentazione dei candidati nella storica sede di via San Dalmazzo 9/bis.

La senatrice cuneese ha poi ribadito i cardini essenziali del programma del suo partito: "Io sono per le libertà economiche, civili e personali. Di là, invece, c'è una coalizione che si richiama a Orban e Putin, per una democrazia illiberale alla quale non sento di appartenere e che anzi mi spaventa abbastanza".