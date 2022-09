Tra No Tav e CasaPound, Paragone lancia Italexit: "Torino-Lione inutile" [VIDEO e FOTO]

La sindaca della "disobbedienza civile"

Tra i candidati di Italexit per il torinese la sindaca di Mattie, Marina Pittau. L'amministratrice e vicepresidente dell'Anpci negli scorsi mesi era saliti agli onori della cronaca per aver invitato i cittadini alla "disobbedienza civile" sul Green Pass. "Come cittadina italiana - spiega Pittau - ho deciso che le cose proposte non vanno bene. Sono scesa in campo per alcuni temi che mi sono cari: sono una mamma, quindi penso alle problematiche sociali per i bimbi derivanti dalla dad, che serve solo per allontanare le persone e scoraggiare le relazioni umane".