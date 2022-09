Banca Territori del Monviso premia i giovani Soci

Domenica 4 settembre - in occasione del Peperone Day e della serata delle premiazioni che si è svolta a Carmagnola, durante la 73ª Fiera Nazionale del Peperone - la Banca Territori del Monviso ha premiato i propri giovani Soci meritevoli del premio studio edizione 21/22.

Insieme a Tinto, sul palco di Piazza Sant’Agostino Benedetta Rey - Responsabile Relazioni esterne e marketing della BTM - ha illustrato il progetto che da alcuni anni la banca porta avanti; il riconoscimento è stato poi consegnato a diplomati e laureati con il massimo dei voti dal Presidente Alberto Osenda, dal Presidente del Comitato Esecutivo Alberto Rinaldi e dal Direttore Generale Luca Murazzano. “Da sempre rivolgiamo una particolare attenzione nei confronti dei giovani che sono il patrimonio della nostra collettività - ha dichiarato il presidente Osenda - Ogni anno vengono rinnovati e ampliati i prodotti e servizi loro dedicati, senza dimenticare che i giovani dai 18 ai 30 anni entrano a far parte della nostra compagine sociale con soli 2,58 euro, esentati quindi dal pagamento del sovrapprezzo dell’azione”.

Diventare Socio permette di entrare a far parte di un movimento, il Credito Cooperativo, che vuole consolidare nelle comunità locali e nei territori in cui opera i valori della sostenibilità, della responsabilità e del risparmio. “Prendersi cura del futuro significa tutelare le risorse, non solo in termini ambientali, ma anche in ottica di risparmio – commenta il Direttore Generale Murazzano – Per questo motivo, da quest’anno, oltre al premio “base” di 200 euro, abbiamo aggiunto un ulteriore contributo a favore dei premiati che sottoscrivano uno dei nostri fondi pensionistici, così da incentivare un percorso di risparmio periodico che garantisca loro una pensione integrativa e un futuro di maggior serenità”.

Dal 2022, infatti, i giovani soci che conseguono un diploma di scuola superiore o una laurea magistrale con il massimo dei voti possono decidere di aderire ad una tra le numerose soluzioni di fondi pensione che la BTM propone e in tal caso la Banca verserà una quota iniziale di 100 euro, oltre al già citato premio studio di 200 euro. “Aderire a un fondo pensione fin da giovani comporta solo vantaggi - continua il Direttore Generale Luca Murazzano - in quanto, oltre a duraturi benefici di natura fiscale, garantisce la disponibilità di un orizzonte temporale molto lungo per la fase di accumulo. Ciò si traduce nella possibilità di optare nei primi anni per comparti di investimento con più elevati livelli di rendimento, perché più speculativi, per poi progressivamente ridurre i rischi man mano che ci si avvicina al momento del pensionamento. Non va poi dimenticato che i fondi pensione sono soggetti ad un articolato sistema di controllo anche pubblico (COVIP, IVASS, Banca d’Italia, etc.), che garantisce il risparmio accumulato e la pensione integrativa futura di chi vi aderisce. Pertanto – conclude Murazzano – prima si inizia il versamento a un fondo pensione complementare (alimentabile anche da genitori o nonni) e maggiori saranno i rendimenti conseguiti, ottenendo un assegno pensionistico integrativo più sostanzioso”.